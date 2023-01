Nello spot Liguria non ci sarà più Elisabetta Canalis, un anno fa le polemiche a Sanremo Nel 2022 suscitò ironia e polemiche la presenza di Canalis negli spot dedicati alla Liguria, per il mancato legame dell’attrice sarda con il contesto. La scelta della regione guidata da Toti quest’anno è ricaduta sui due attori liguri Maurizio Lastrico e Alice Arcuri.

A cura di Andrea Parrella

Non sarà Elisabetta Canalis il volto dello spot di Regione Liguria trasmesso, tradizionalmente, durante la settimana sanremese. A prendere il posto della showgirl e attrice sarda, ci saranno Maurizio Lastrico e Alice Arcuri. Entrambi liguri, sono diretti da Fausto Brizzi nello spot a sfondo storico in cui l'attore, noto per il suo ruolo in Don Matteo e la recente Call My Agent – Italia, e l'attrice che è uno dei volti di Doc – Nelle tue mani – promuoveranno le bellezze della regione che ospita il festival.

Chi sono i volti del nuovo spot Liguria

In particolare, come segnala l'account Twitter molto addentro alla Rai Cinguetterai, nello spot Maurizio Lastrico interpreta un Cristoforo Colombo di fantasia che alla fine decide di non partire per il viaggio che portò alla scoperta dell'America, scegliendo proprio di rimanere a Genova e in Liguria, la terra dei suoi natali. Non è ancora chiaro il ruolo di Alice Arcuri il cui personaggio, stando a una foto pubblicata sui social, sembra comunque legato allo stesso contesto storico.

Maurizio Lastrico, Giovanni Toti, Alice Arcuri e Fausto Brizzi sul set dello spot (foto: @Cinguetterai – Twitter)

Le polemiche sullo spot di Elisabetta Canalis

La vicenda Canalis alimentò non poca ironia e qualche polemica lo scorso anno. Per molti la presenza dell'attrice, di origini sarde, fu ritenuta fuori contesto vista l'assenza di un legame effettivo di Canalis con il territorio. Questione alla quale rispose lo stesso presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, spiegando la ratio della scelta: "Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri, ma che hanno un avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loto avventura nel nostro territorio. Un legame nato dopo una vacanza, un lavoro, un amore o uno sport che li ha portati a scoprire il nostro meraviglioso territorio. Il Festival di Sanremo è un momento straordinariamente importante per la Liguria e la sua valorizzazione è un elemento cardine della nostra politica di governo. Siamo quindi felici che Elisabetta abbia alzato i veli sulla prima cartolina […]".