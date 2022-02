Perché Elisabetta Canalis è testimonial nello spot della Regione Liguria a Sanremo Non sono mancati gli interrogativi da parte del pubblico sul perché la showgirl sarda sia stata scelta per rappresentare la Liguria. Il governatore Giovanni Toti ha spiegato: “Abbiamo puntato su personaggi non liguri, ma che abbiano un rapporto speciale con la Regione, che possano valorizzarla”.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Canalis testimonial della Regione Liguria nella cartolina presentata al Festival di Sanremo, comparsa dalla prima serata di martedì 1 febbraio. Lo spot farà da apripista alle campagne primavera estate e autunno inverno del 2022. Non sono mancati però gli interrogativi da parte del pubblico che sui social ha riversato i dubbi sul perché la showgirl sarda sia stata scelta per rappresentare la Liguria. L'ex Velina ha calcato il palco del Festival nelle vesti di co conduttrice nel 2011, è vero, ma non abbastanza per non stupirsi della sua partecipazione allo spot. Le "polemica" è stata messa a tacere dalle parole del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

Giovanni Toti spiega perché Elisabetta Canalis è nello spot Liguria

Il presidente della Regione Liguria ha spiegato che la scelta di Elisabetta Canalis come volto della campagna pubblicitaria corrisponde alla volontà di mettere a capo dello spot figure che hanno un legame con la terra ligure, senza necessariamente una provenienza anagrafica: "Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri, ma che hanno un avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loto avventura nel nostro territorio", spiega Giovanni Toti come riporta il sito Riviera24.it. "Un legame nato dopo una vacanza, un lavoro, un amore o uno sport che li ha portati a scoprire il nostro meraviglioso territorio. Il Festival di Sanremo è un momento straordinariamente importante per la Liguria e la sua valorizzazione è un elemento cardine della nostra politica di governo. Siamo quindi felici che Elisabetta abbia alzato i veli sulla prima cartolina, curiosi di conoscere le prossime puntate che andranno in onda in primavera".

Elisabetta Canalis spiega il suo legame con la Liguria

La showgirl era al fianco di Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca e Paolo, nell'edizione del Festival del 2011. "Per me ha un valore particolare, perché è il luogo in cui ho fatto l’esperienza forse più importante della mia carriera, parlo di Sanremo", ha spiegato l'ex Velina di Striscia come riporta Il Fatto Quotidiano. "Ho dei ricordi bellissimi: è una città dove il tempo sembra che non passi mai e soprattutto dove c'è sempre il sole. È un posto che mi dà tanta felicità e che mi riporta alla mente ricordi stupendi. Per me la Liguria è veramente una regione speciale. Credo sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo. È una regione che offre tantissimo dal punto di vista paesaggistico, e il suo mare è stupendo. La Liguria è famosa per la qualità del suo cibo, per il suo olio e il suo vino".