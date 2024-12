video suggerito

Negramaro ospiti della finale di Ballando con le stelle 2024 Ospiti della finale di Ballando con le stelle, sabato 21 dicembre, saranno i Negremaro. La band, dopo l’uscita dell’album il 22 novembre, si prepara anche ad un nuovo tour italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La finale di Ballando con le stelle si avvicina, l'ultima puntata andrà in onda sabato 21 dicembre, dopo una stagione iniziata prima del previsto, in cui non sono mancati colpi di scena. Come di consueto, non mancheranno gli ospiti che arricchiranno il cast del noto show di Rai1. Sulla pista da ballo, infatti, arriveranno i Negramaro.

I Negramaro ospiti di Milly Carlucci a Ballando

Stando a quanto riporta TvBlog, la band tra le più amate d'Italia, è pronta a calcare per la prima volta il palcoscenico dell'Auditorium al Foro Italico di Roma. Ad accoglierli, come sempre, Milly Carlucci. Reduci dall'uscita, lo scorso 22 novembre, di Free Love, il loro ultimo album registrato in una delle sale di registrazione più celebri d'Europa, quella degli Hansa Studios di Berlino, i Negramaro si preparano ad affrontare anche un tour che possa portare la loro musica in tutta Italia. Un'altra sorpresa, quindi, per il pubblico di Ballando con le stelle, che oltre alla gara che vedrà impegnatissimi i concorrenti, pronti a contendersi la vittoria, potrà assistere ad una performance canora della band.

La finale di Ballando con le stelle

Una finale che si preannuncia particolarmente ricca di emozioni, in cui a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il titolo di coppia vincitrice, sono ben sei coppie, dopo l'eliminazione di Francesco Paolantoni. Nella scorsa puntata in testa c'era Federica Pellegrini, accompagnata da Pasquale La Rocca che, dopo il caso Madonia, è riuscita finalmente a rimettersi in pista con un piglio decisamente più grintoso. Ma dopo il percorso brillante, supportato anche dai giudici, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, insieme a Federica Nargi e Luca Favilla, possono avvicinarsi al podio. Non resta che aspettare sabato 21 dicembre, per assistere a nuovi e imprevedibili colpi di scena.