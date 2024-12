Ballando con le stelle 2024, Francesco Paolantoni eliminato: la classifica della semifinale

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

La semifinale di Ballando con le stelle 2024 del 14 dicembre ha eletto i concorrenti che parteciperanno alla finalissima di sabato prossimo. Eliminato Francesco Paolantoni, in gara con Anastasia Kuzmina. L’attore è riuscito nell’impresa di arrivare fino alla fasi finali del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci (che questa sera ha sciolto il riserbo a proposito del futuro di Mariotto in trasmissione) ed è stato eliminato a un passo dall’ultima puntata per fare spazio ai compagni di gioco. Anche Luca Barbareschi, finito allo spareggio, era stato eliminato ma è stato salvato da Simone Di Pasquale che gli ha così consentito di accedere alla finale. Al primo posto in classifica Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 14 dicembre

A finire allo spareggio sono state tre coppie: Paolantoni con Kuzmina, Barbareschi con Tripoli e Marini con Berto. Il pubblico da casa ha deciso quale coppia salvare attraverso il televoto. È stato Francesco Paolantoni a dovere abbandonare Ballando con le stelle a un passo dalla finale della prossima settimana. Anche Barbareschi era stato eliminato (il pubblico aveva salvato solo Tommaso Marni) ma è stato salvato in extremis da Simone Di Pasquale che ha deciso di utilizzare per lui la Wild Card. In finalissima sono andati, quindi: Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Annalou Castoldi, Tommaso Marini e Luca Barbareschi,

La classifica della semifinale

La classifica della semifinale ha visto trionfare in testa Federica Pellegrini con Pasquale Larocca, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al secondo posto, terzo posto per Federica Nargi e Luca Favilla, quarto posto per Annalou Castoldi e Nikita Perotti, 5 posto per Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, sesto posto per Tommaso Marini e Sophia Berto e settimo posto per Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Il tesoretto di Alberto Matano è stato assegnato a Bianca Guaccero ed è stato confermato da Rossella Erra. Con 90 punti guadagnati, quindi, Guaccero e Pernice sono saliti al primo posto.