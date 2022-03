Nathaly Caldonazzo su Barù: “Tra noi c’era complicità, Jessica era gelosa di me” Nathaly Caldonazzo dopo il GF VIP parla di Jessica Selassié definendola la ‘Bridget Jones di oggi’, l’attrice sostiene che la principessa sia stata gelosa di lei per via di Barù.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo sembravano avere una cosa in comune nella Casa del GF VIP, l'interesse per Barù e per lui discussero anche in puntata. A quanto pare all'attrice non piace l'ex gieffino con il quale però desiderava instaurare un rapporto di amicizia, ostacolato dalla gelosia della principessa. Nathaly Caldonazzo a distanza di una settimana dalla finale del reality, parla della vincitrice ed anche del flirt mai sbocciato con il nipote di Costantino Della Gherardesca: stando alle sue parole Jessica sarebbe stata gelosa di lei.

Le parole di Nathaly Caldonazzo su Jessica

Ospite della trasmissione di Giada Di Miceli, Non succederà più, su Radio Radio, Nathay Caldonazzo ha parlato di Jessica e del rapporto con Barù. Inizialmente le due inquiline del GF VIP erano in sintonia, poi qualcosa è cambiato:

Per un mese e mezzo ero in sintonia con Jessica, la trovavo speciale, diversa, buonissima. Poi ha iniziato questo innamoramento verso Barù. A me non piaceva Barù, mi stava simpatico, mi sarebbe piaciuto creare un bel rapporto di dialogo, di simpatia, di battute. Lei era un po' era gelosa di me, a tratti abbiamo avuto anche una bella complicità io e Barù, Jessica aveva il radar se dicevi due cose in più, faceva subito gli occhi arrabbiati. Era di suo predominio.

L'attrice ha ribadito che secondo il suo parere Jessica era gelosa di lei e ha sostenuto che avrebbe dovuto lasciare che Barù avesse altre amicizie: "Lei era un po' gelosa, un conto era se si erano scambiati un bacio, ma se lui dice che con te non vuole nulla lascia anche a noi la possibilità di essere amici". Poi ha concluso dicendosi sicura che vincesse lei: "Lei è la Bridget Jones di oggi".

Il rapporto di Jessica e Barù dopo il GF VIP

Dopo il Grande Fratello VIP, i Jerù potrebbero già essere finiti. Entrambi ospiti di Verissimo sabato 19 marzo, hanno regalato al pubblico due versioni differenti riguardo il loro rapporto. Mentre Jessica si è detta pronta a conoscerlo senza le telecamere, per Barù la cotta sarebbe già passata. "Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori" sono state le parole della principessa. "Tra noi c'è una grande amicizia, ma non c'è stato nulla perché io non volevo" – ha detto invece Barù – "Non ci conosciamo, lei non mi conosce. In fondo credo che le sia passata la cotta per me".