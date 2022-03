Nathaly Caldonazzo ‘nell’angolino’ alla finale del GF Vip, lei: “Mi hanno messo in castigo” Il GF VIP non avrebbe gradito il ‘no’ di Nathaly Caldonazzo per la sorpresa di Barù e così l’avrebbe ‘messa in castigo’, l’ex concorrente racconta ad un fan perché era seduta ‘in un angolino’ rispetto gli altri ex concorrenti.

A cura di Gaia Martino

Come per ogni finale, ieri sera alla puntata in diretta del Grande Fratello VIP hanno partecipato tutti gli ex concorrenti protagonisti di questa edizione che ha visto sul podio Jessica Selassié. Essendo troppi, le sedie non erano tutte al solito posto, alcuni ex gieffini erano seduti in studio al fianco delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e qualcuno è risultato particolarmente ‘nascosto'. I fan del programma, i più attenti, hanno notato che tra tutte le telecamere presenti, in poche si sono concentrate su Nathaly Caldonazzo. L'attrice era ‘nell'angolino' per un motivo, l'ha svelato lei stessa ad un utente Instagram.

La confessione di Nathaly Caldonazzo

Stando a quanto rivelato da Nathaly Caldonazzo in persona, il Grande Fratello VIP l'avrebbe ‘punita' per essersi rifiutata di fare la sorpresa al finalista Barù, lasciandola così seduta in un ‘angolino' dello studio. L'attrice, in effetti, non è mai stata inquadrata dalle telecamere se non per pochi secondi, di spalle. La verità arriva da Instagram, l'ex concorrente ha risposto ad un utente raccontando cosa è successo. "Ieri relegate nell'angolino delle luci brutte, è destino che vuoi farci" ha scritto un fan in un commento al suo ultimo post. La gieffina ha così risposto:

Mi hanno messo in castigo per non aver fatto il balletto per Barù ma meglio così…

La sorpresa per Barù alla finale del GF VIP

La sorpresa alla quale Nathaly Caldonazzo si è rifiutata di partecipare è quella organizzata per Barù durante la finale. Il programma per la sua ultima puntata ha regalato tante emozioni ai finalisti e per il nipote di Costantino Della Gherardesca, ‘il re della brace', ha scelto di far scendere in campo le sexy donne che hanno vissuto la Casa. Ex concorrenti del GF VIP come Miriana Trevisan, Carmen Russo, Eva Grimaldi e Valeria Marini si sono esibite per lui con un balletto super sensuale con tanto di carezze e salsicce. All'appello però mancava Nathaly Caldonazzo, e ora sappiamo il perché.