Nathaly Caldonazzo: “Ho perso il mio migliore amico mentre ero al GF, non me l’hanno detto”

Nathaly Caldonazzo ha raccontato nella puntata di domenica 13 marzo di Verissimo, dove è stata chiamate per raccontare la sua amicizia nata al Grande Fratello con Antonio Medugno presente in studio, di aver perso uno dei suoi amici più cari, a causa del Covid, proprio mentre partecipava al reality.

Una scoperta che ha reso il suo ritorno alla normalità dopo la partecipazione allo show di Canale 5 decisamente più difficile. La showgirl, già intervistata da Silvia Toffanin dopo la sua uscita della casa, non aveva raccontato questo particolare, che è emerso parlando di queste settimane di riassestamento nella vita di tutti i giorni. Nathaly, quindi, racconta:

Sto recuperando con mia figlia, sto facendo un sacco di cose, però quando sono uscita ho scoperto che ho perso uno dei miei migliori amici, a causa del Covid, ho perso un punto di riferimento, è stato davvero difficile per me, non me l'avevano detto quando è successo, quindi per me è stato un duro colpo, penso che non me l'abbiano detto per non compromettere il gioco, non lo so.