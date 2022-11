Nancy Brilli a Belve: “A Elena Sofia Ricci ho chiesto scusa per essere stata con il suo ex marito” Nancy Brilli si affida a un racconto furibondo a Belve, in onda stasera martedì 22 novembre 2022 alle ore 23.50 su Rai 2. Il calcio dato a Ivano Fossati, lo schiaffo invece a Paolo Virzì, il rapporto difficile con Elena Sofia Ricci per via del suo ex marito Luca Damiani, poi le ferite per autolesionismo e infine la scomparsa dalle scene televisive.

Quando Francesca Fagnani le ricorda di quella volta che durante una lite con Ivano Fossati gli ruppe una gamba con un calcio, Nancy Brilli prontamente ha risposto: "Intanto non ho cominciato io e poi rotto è un'esagerazione. Non era un livido, ma niente di ospedaliero".

E per restare in tema litigi furibondi e reazioni poco piacevoli, la giornalista le ricorda di un'altra occasione, quando per la precisione prese a schiaffi il regista Paolo Virzì. L'attrice ha così spiegato: "Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo da operaia, di fatto abbiamo litigato. Sì, gli ho dato anche uno schiaffo e no, non abbiamo mai chiarito".

Da qui, il racconto attraversa le pieghe dei rapporti al femminile e in particolar modo quello con la collega Elena Sofia Ricci: "Non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito…" (Luca Damiani, ndr), accenna la Fagnani, al che Nancy Brilli ne approfitta per chiarire una volta per tutte: "Ex marito! Non vivevano più insieme e parlavano male l'uno dell'altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa".

In merito alle voci sull'autolesionismo, la nota attrice ha ammesso di aver praticato come conseguenza di un periodo di depressione: "L'autolesionismo è un modo di alleviare il dolore interno, ci si provocano delle ferite che poi non fanno più male, così si ha come la sensazione di gestire il tuo dolore in tutti i suoi aspetti, esteriore e interiore".

E sulla scomparsa dalle scene televisive dopo un periodo di grandi successi: "Sono andata a chiedere in Rai e c'era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni 90, ma erano donne vere. E comunque non ci sono ruoli". Francesca Fagnani le chiede allora a quando risalisse questo ricordo e se è possibile che una sola persona abbia condizionato la sua presenza in Rai: "A 18 anni fa. Sì, me l'ha proprio detto".