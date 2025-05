Nadia Rinaldi: “Sono stata operata dopo un blocco della tiroide, non assorbo tutto quello che mangio”

video suggerito

Nadia Rinaldi si racconta a La Volta Buona in onda giovedì 22 maggio. L'attrice ricorda quando diede supporto a Nathalie Guetta e parla del suo percorso di dimagrimento, legato anche a problematiche di salute. Nel 2001, infatti, è stata sottoposta a un intervento all'intestino e ancora oggi deve fare attenzione alla sua dieta.

Nadia Rinaldi: "Nathalie Guetta non si guardava allo specchio, ho cercato di aiutarla"

Nella puntata de La Volta Buona viene trasmessa una clip dell'intervista di Nathalie Guetta a Belve. "Quando recitavo in Dio vede e provvede Nadia Rinaldi aveva notato che non mi guardavo mai allo specchio perché avevo paura di schifarmi di me stessa e di rimanere male. Lei mi spronava" raccontava l'attrice a Francesca Fagnani. Nadia Rinaldi ricorda con affetto il loro rapporto: "Ne avevamo parlato tanto. Lei era piccolina, minuta. Non si piaceva nonostante in Dio vede e provvede fosse simpaticissima. Mi faceva molta tenerezza". E ancora: "Non si guardava mai quando ci vestivamo o preparavamo. Io le dicevo che la doveva smettere perché la bellezza è in ognuno di noi".

Nadia Rinaldi: "Sono stata sottoposta a un bypass intestinale"

Dopo la gravidanza di suo figlio, Nadia Rinaldi ha iniziato un percorso di dimagrimento: "I chili di troppo mi invecchiavano". Il motivo, però, è anche legato alle sue condizioni di salute: "Mi sono sempre sentita bella. C'è stato questo blocco della tiroide, ipotiroidismo, si è addormentata causando dei noduli che hanno preferito non operare perché avrebbero portato ad altre complicazioni". La situazione ha fatto sì che nel 2001 si sottoponesse a un bypass intestinale: "È un'intervento nel tratto assorbitivo dell'intestino, che mi è stato ridotto". Per questo motivo deve seguire una dieta bilanciata: "Assorbo solo il 20,30% di ciò che mangio, quello che serve al corpo per vivere. Faccio attenzione".