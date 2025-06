Nadia Di Donato sarà la nuova tronista di Uomini e Donne dopo la mancata scelta di Gianmarco: la reazione

video suggerito

Nadia Di Diodato potrebbe diventare la nuova tronista di UeD dopo essere stata scartata da Gianmarco Steri. L'indiscrezione arriva dall'influencer Deianira Marzano: "Nadia possibile tronista".

Il mondo di Uomini e Donne potrebbe presto rivedere un volto già noto negli studi di Canale 5. Secondo le indiscrezioni lanciate dall'influencer Deianira Marzano, Nadia Di Diodato sarebbe in pole position per diventare la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. L'abruzzese aveva conquistato il pubblico durante il corteggiamento di Gianmarco Steri, arrivando fino alla fine del percorso insieme a Cristina Ferrara. Tuttavia, il tronista ha sorpreso tutti scegliendo proprio quest'ultima, lasciando Nadia con l'amaro in bocca ma anche con una popolarità crescente che ora potrebbe aprirle le porte del trono. L'ipotesi lanciata da Deianira Marzano ha subito acceso l'entusiasmo dei fan del programma, molti dei quali avevano già espresso dispiacere per la non scelta di Nadia da parte di Gianmarco.

Da corteggiatrice a tronista: la reazione di Nadia Di Donato

La ventunenne di Intermesoli, piccolo centro in provincia di Teramo, aveva fatto breccia nel cuore di molti telespettatori per il suo carattere determinato e la spontaneità mostrata durante le esterne. Gianmarco stesso aveva più volte elogiato la sua personalità forte, qualità che evidentemente non sono passate inosservate nemmeno agli autori del programma. Nonostante la delusione per la mancata scelta, Nadia non ha mai nascosto di aver vissuto un'esperienza formativa importante, che l'ha aiutata ad abbattere quelle barriere emotive che si era costruita nel tempo per proteggersi dalle delusioni sentimentali. Su Instagram, intanto, la possibile futura tronista ha lasciato una "reazione" a questo chiacchiericcio: è al mare, mostra un tatuaggio chiarissimo che dice: baila Morena. Come la canzone di Zucchero.

Il profilo di Nadia Di Donato

Attualmente studentessa alla Sapienza di Roma, dove coltiva il sogno di diventare giornalista, Nadia rappresenterebbe un profilo interessante per il trono. La sua formazione al Liceo Classico Dante Alighieri e gli studi universitari in corso testimoniano una preparazione culturale solida, mentre la sua esperienza televisiva l'ha già messa alla prova davanti alle telecamere. La giovane abruzzese ha dimostrato di saper gestire le pressioni del programma mantenendo sempre una linea di comportamento coerente, caratteristica che il pubblico del programma di Maria De Filippi ama per chi svolge il ruolo del trono.