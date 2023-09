Myrta Merlino e Bianca Berlinguer a Mediaset: “Tensione e agitazione, sono assai esigenti e pignole” Buona la prima per Myrta Merlino, che lunedì 4 settembre ha debuttato su Canale5 con il suo contenitore pomeridiano. Presto sarà il turno di Bianca Berlinguer su Rete4, ma si dice che il clima sia tutt’altro che disteso. “Le signore sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare giorno e notte”.

A cura di Giulia Turco

Al via la nuova edizione di Pomeriggio5, la prima per Myrta Merlino che debutta sulle reti Mediaset. Sono giorno di fermento per la rete, che ha scommesso tutto o quasi su nuovi volti e che già martedì 5 settembre vedrà partire il nuovo programma di Bianca Berlinguer, in prima serata su Rete4.

Aria di tensione a Mediaset per i nuovi programmi

Sono loro sicuramente le due grandi scommesse, due volti poco avvezzi alle modalità Mediaset ma con grande esperienza alle spalle, che ora dovranno conquistarsi le grazie di un pubblico del tutto nuovo. Stando alle indiscrezioni, l’aria sarebbe bollente di tensione, non solo a Cologno Monzese, ma anche negli studi romani del Palatino, dove Myrta Merlino è già partita con la prima del suo nuovo contenitore pomeridiano. “Agitazione e altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma, per la partenza dei programmi delle due new entry Myrta Merlino e Bianca Berlinguer”, scrive Alberto Dandolo per Dagospia. “Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo”, continua. “Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine è rigore".

Com'è andato l'esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio5

Lunedì 4 settembre Myrta Merlino ha finalmente aperto le danze della nuova stagione Mediaset che sarà contrassegnata dal cambiamento. Un esordio decisamente diverso da quello che il pubblico di Pomeriggio5 si sarebbe aspettato con il ritorno dopo le vacanze di Barbara d’Urso, ma d’altronde servirà tempo per sensibilizzare il palato alla nuova conduzione. “Buongiorno, buongiorno”, apre Merlino, abituata al suo programma del mattino, per poi correggersi un istante dopo: "Buon pomeriggio!”. Tanta l’emozione, ma non manca un pensiero a Barbara d’Urso: “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, quindi ciao Barbara, grazie".