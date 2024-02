Multa alla Rai per pubblicità occulta a Instagram, Fiorello: “Niente nomi dei social, solo televideo” Nella puntata di Viva Rai2 che segue quella di debutto del Festival di Sanremo 2024, Fiorello commenta la decisione del Tar di confermare la multa alla Rai per la pubblicità occulta a Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fiorello va in onda con Viva Rai2 a poche ore dalla conclusione della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Il mattatore, accompagnato dalla co-conduttrice Alessia Marcuzzi, ha tenuto il consuetò appuntamento mattutino con il pubblico di Rai2 nonostante le pochissime ore tra la fine della diretta del Festival e l’inizio della sua trasmissione. “Rischio di addormentarmi”, ha ammesso candidamente Fiore, per poi commentare la notizie del giorno, in particolare quelle legate all’operato dell’amico Amadeus, affettuosamente ribattezzato lo “Swiffer delle polemiche”.

Fiorello: “In Rai non si pronunciano i nomi dei social”

La prima è quella che fa riferimento alla multa comminata alla Rai – confermata dal Tar – per la pubblicità occulta a Instagram avvenuta nel corso della penultima edizione del Festival quando la allora co-conduttrice Chiara Ferragni aprì il profilo ufficiale di Amadeus in piena diretta di Sanremo. “In Rai non si può parlare di social, solo televideo”, ha commentato con ironia Fiorello, “Ormai i social li usiamo tutti ovunque, facciamo dirette ovunque. È difficile non citare”.

Confermata la multa alla Rai per pubblicità occulta a Instagram

È di poche ore fa la notizia che la quarta sezione del Tar del Lazio ha confermato "la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2023 e ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso”. È stato il Codacons a rendere nota la notizia. La multa fa riferimento a una serie di violazioni già evidenziate da Andrea Parrella su Fanpage.it un anno fa: “Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus”.