Morgan: “Non vedevo un futuro, ora amo la vita”, poi l’ultimo battibecco con Selvaggia Lucarelli

A cura di Daniela Seclì

Morgan ha affrontato l'ultima puntata di Ballando con le stelle 2021 con un'altra performance molto apprezzata. Prima, però, il cantante ha tirato le somme di questa esperienza e ha ammesso che l'ha aiutato ad avere uno sguardo più positivo sulla vita. Prima era convinto di non avere più un futuro, ora è rifiorito:

"Mi è capitata una cosa strana. Mi sono visto rinascere. Tutto questo ha fatto sì che io potessi lentamente tornare a respirare a pieni polmoni. Avevo smesso. Tutto questo è diventato una rifioritura, non mi riconosco allo specchio, ma quando mi guardo so che esiste il futuro. Non esisteva il futuro per me, era soltanto un rimpianto. Ora non ho molti rimpianti e dico: "Io amo la vita", anche se è complicata, mi ferisce, è una vita di dolore, di lutti, di sofferenze, di abbandoni. Però, la complicatezza della vita secondo me la rende ancora più bella".

Morgan e Alessandra Tripoli: un tango sulle note di Altrove

Morgan e Alessandra Tripoli hanno ballato un tango sulle note di Altrove. Il pubblico si è alzato in piedi per lui e l'artista, emozionato, ha abbracciato la ballerina. Carolyn Smith si è complimentata per la coreografia: "Era tutto a posto, ottimo. Mi è piaciuta anche l'interpretazione". Fabio Canino è convinto che Ballando sia stato un nuovo inizio per il concorrente. Morgan ha spiegato di aver chiesto ad Alessandra Tripoli di insegnargli davvero a ballare e di non limitarsi ad esibizioni con il solo fine di portare a casa la puntata. Guillermo Mariotto, alla luce dei tantissimi complimenti, ha tagliato corto: "Morgan santo subito. La Santità è alle porte".

Morgan: "È Natale per tutti tranne che per Selvaggia Lucarelli"

Milly Carlucci, allora, ha chiesto: "Selvaggia Lucarelli vuole commentare, dato che siamo in vista del Natale?". La giurata, ancora una volta, ha spiegato di preferire non esprimersi su Morgan, che ha commentato: "È Natale per tutti, tranne che per Selvaggia Lucarelli". Si è passati al voto della giuria, tutti hanno dato 10, eccetto Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che hanno dato 8. Così, Rossella Erra, voce del popolo si è spazientita: "Questi due 8, ma io non lo so, ma fino alla fine? Erano 10, questi 8 erano 10. Un po' di onestà intellettuale". Guillermo Mariotto ha fatto una battuta di pessimo gusto: "Quando fai così, i concorrenti vengono eliminati, porti iella".