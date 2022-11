Montesano fuori da Ballando, il giudice Canino: “Bisogna riflettere su quanto è successo in Italia” Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle 2022, ha commentato sui social l’esclusione di Enrico Montesano dal programma: “Fare finta di non ricordare o non conoscere la nostra storia non ci porta da nessuna parte”. Il concorrente si era presentato in sala prove con la maglia della Decima Mas, reparto d’assalto della marina militare fascista.

A cura di Elisabetta Murina

La Rai ha deciso di escludere Enrico Montesano da Ballando con Le Stelle 2022 per alcune immagini che lo ritraevano in sala prova con la maglia della Decima Mas, reparto d'assalto della Marina militare fascista. A poche ore da quanto accaduto, arriva su Instagram il commento di Fabio Canino, giudice dello show condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1.

Le parole di Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle

Dopo l'esclusione di Montesano da Ballando con le Stelle, il giudice Fabio Canino si è esposto sui social per commentare la vicenda. Ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con una camicia bianca con dipinto il simbolo della pace rosa. Un capo d'abbigliamento che lancia anche un segnale di pace e amore dopo quanto accaduto al concorrente dello show, che si è presentato in sala prove indossando una maglietta della Decima Mas. "C’è bisogno di riflettere, capire e ricordare quello che è successo in questo Paese"– ha scritto Canino- "Fare finta di non ricordare o non conoscere la nostra storia non ci porta da nessuna parte. Conoscere la verità ci rende più liberi! Peace&love!!".

Perché Enrico Montesano è stato escluso da Ballando con le Stelle

L'attore durante le prove di Ballando con le Stelle ha indossato una maglietta nera della Decima Mas con il motto "Memento ardere semper" scritto sulla parte posteriore. La Decima Mas era il reparto d'assalto della Marina militare fascista, i cui uomini furono protagonisti di feroci delitti e operazioni contro la resistenza italiana. Ad accorgersi del suo abbigliamento è stata Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato un messaggio su Twitter contro il concorrente. La giornalista si sarebbe accorta soltanto del fatto solo il giorno successivo alla puntata, "altrimenti glielo avrei detto in diretta". Dopo la denuncia, anche il commento di Riccardo Laganà, Consigliere di Amministrazione Rai: "Auspico seri provvedimenti". E così è stato: a poche ore di distanza la Rai ha annunciato l'esclusione di Montesano dello show di Milly Carlucci e si è scusata con i telespettatori per quanto successo.