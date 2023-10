Monica Setta: “Ho rifiutato il pomeriggio di Rai1, non volevo prendere il posto delle colleghe” Monica Setta racconta di avere rifiutato la proposta ricevuta dalla Rai di andare in onda con un nuovo programma nel primo pomeriggio di Rai1. “Non volevo prendere il posto delle colleghe”, chiarisce la giornalista. In quello slot, lo scorso anno occupato da Serena Bortone, è tornata Caterina Balivo con La volta buona.

A cura di Stefania Rocco

Monica Setta confessa di avere rifiutato la proposto della Rai di andare in onda nel primo pomeriggio di Rai1 al posto di Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno poi spostata nella seconda serata di Rai3. Intervistata da Tv Blog, la conduttrice e giornalista confessa di essere stata contattata dalla dirigenza del servizio pubblico per sondare una eventuale disponibilità a occupare la fascia lasciata vuota dal programma di Bortone. Ma Setta ha rifiutato l’invito per diverse ragioni.

Perché Monica Setta ha rifiutato la proposta della Rai

“Sono stata tra le persone sondate, ma immediatamente ho chiarito che non volevo prendere il posto delle colleghe”, ha dichiarato Setta a Tv Blog, “Non mi piace andare al posto di altre, perché poi si creano incomprensioni. A gennaio-febbraio 2023 Roberto Nepote del Marketing Rai mi disse: ‘Monica, secondo i nostri focus saresti adatta al pomeriggio di Rai1’. Io risposi: ‘Non mi interessa'. Peraltro avevo già Generazione Z e volevo mantenere Unomattina in famiglia, che secondo me è un programma molto importante”.

La fascia proposta a Monica Setta è stata occupata da Caterina Balivo

La fascia oraria alla quale Monica Setta fa riferimento è quella che oggi risulta occupata da Caterina Balivo, al suo rientro in Rai con La volta buona. Per il momento, il programma sta realizzando una media del 12% di share. Nessun exploit per il ritorno della conduttrice sulla prima rete del servizio pubblico. Al contrario, i dati delle prime settimane di messa in onda avevano creato un certo allarme. Balivo era stata in Rai peer l’ultima volta con Vieni da me, prima di lasciare il timone a Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. La trasmissione del primo pomeriggio di Rai1 andata in onda fino allo scorso anno era riuscita a ottenere una media del 16% di share.