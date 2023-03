Milly Carlucci sulla sfida tra Il cantante mascherato e Amici: “Non possiamo adagiarci” Sabato 18 marzo si accende la sfida televisiva tra Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci su Rai1 e il serale di Amici condotto da Maria De Filippi su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Milly Carlucci è pronta a tornare su Rai1 con Il cantante mascherato. Il programma avrà inizio sabato 18 marzo e, dunque, sfiderà il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi. Carlucci ha chiarito più volte che tra lei e la collega non c'è alcuna rivalità, nonostante la sfida in palinsesto: "Questa sfida tv con la De Filippi non ha retroscena e non nasconde nulla. Tra me e lei non ci sono rivalità personali anche se l’idea di una presunta guerra tra di noi fa parlare e quindi fa bene ai programmi". È tornata sull'argomento, in un'intervista rilasciata a Nuovo.

Il cantante mascherato contro Amici: la nuova sfida del sabato sera

Milly Carlucci ha commentato una delle novità che riguardano il programma Il cantante mascherato. Il programma abbandonerà la sua collocazione in palinsesto del venerdì e si sposterà al sabato. Dunque, si scontrerà con il serale di Amici, anche questo in partenza il 18 marzo:

È stata una scelta della rete quella di spostare a sabato Il cantante mascherato. Volevano lo show rappresentativo per quella che è la serata di gala. Ma va bene. Queste sfide fanno sì che non ci si adagi mai e che si rimanga sempre sul pezzo per costruire il successo di un programma.

La giuria de Il cantante mascherato

La giuria del programma Il cantante mascherato sarà composta da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Milly Carlucci ha spiegato come mai la sua scelta è ricaduta su alcuni di loro: "Ci sono delle belle novità, tra cui Serena Bortone che è un’investigatrice nell’anima, una donna di grande intelligenza e curiosità, capace di scavare nell’inconscio. Poi abbiamo anche Iva Zanicchi, non potevo non chiamarla perché è perfetta per indovinare i concorrenti visto che è un’esperta di voce. Lei ha già il suo repertorio di barzellette pronto”.