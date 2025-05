video suggerito

Milly Carlucci corteggia Totti per Ballando, ma lui è sfinito: “Vado a dormire alle 8 e mezzo. Vi farei chiudere” Nell’ultima puntata di Sognando Ballando con le stelle, Francesco Totti è stato ospite di Milly Carlucci. La conduttrice nel corso della serata ha tentato a più riprese di convincerlo a partecipare alla prossima edizione del dance show. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Francesco Totti, dopo lusinghe e preghiere, ha accettato di essere ospite di Sognando Ballando con le stelle. Nel corso della puntata in onda venerdì 16 maggio, Milly Carlucci lo ha corteggiato pubblicamente, ribadendo a più riprese il suo desiderio di averlo nel cast della prossima edizione del dance show "anche solo per una notte". L'ex Capitano della Roma, visibilmente titubante, ha cercato di svicolare alternando ironia e giustificazioni.

Francesco Totti sull'addio alla Roma: "Avrei giocato un altro anno o due"

Sulle note di Grazie Roma, Francesco Totti ha fatto il suo ingresso a Sognando Ballando con le stelle. L'ex Capitano giallorosso è stato subito travolto dall'energia di Milly Carlucci, entusiasta di averlo con lei per la serata. "Tu hai dato amore, vedi il calore del pubblico. Sono anni e anni che ti prego di venire, ma mi hai sempre detto di no" lo ha rimproverato scherzosamente. Il calciatore si è provato a giustificare motivando il suo forfait con gli impegni calcistici. Prima di mandare in onda il filmato dedicato a lui, la conduttrice ha chiarito: "I miei autori hanno fatto a botte per montare la tua clip, avevano le lacrime agli occhi. Hai lasciato un tatuaggio nel loro cuore. Ci credevi da piccolo?" Totti ha ammesso di aver sempre sperato nel suo sogno: "Il talento e la voglia sono un binomio che ti porta a raggiungere certi obiettivi". Milly ha poi colto l'occasione per chiedergli se fosse in grado di ballare. "Io? Apposta non ‘so mai venuto. Ti voglio bene, ti farei chiudere la trasmissione" ha risposto sorpreso l'ex Capitano Giallorosso. Ivan Zazzaroni ha riportato la conversazione sul calcio: "Tra 11 giorni sono otto anni che hai smesso di giocare a calcio, quanto saresti andato avanti?". Totti, come al solito schietto, ha replicato: "Nel calcio c'è un inizio e una fine. Un altro anno o due li avrei fatti" Alberto Matano, invece, ha seguito la linea di Milly Carlucci: "Ami le sfida, cosa ti frena dal calcare questa pista?". E ancora una volta Totti: "Non sono capace, sono timido e mi vergogno. Ma nella vita mai dire mai".

Totti a Paolo Belli: "Pensavo fossi ‘er gelataio. Non firmerò per Ballando"

Quel "mai dire mai" di Totti ha acceso le speranze Milly Carlucci: "L'ha detto! Registrate la parola". Paolo Belli è quindi corso verso di lui con un foglio in mano. "Vuoi ‘na foto? Pensavo fossi ‘er gelataio" ha scherzato il calciatore, tra le risate del pubblico. "Me lo fai un autografo? Qui c'è scritto ‘Totti parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle". Puoi venire con tua figlia, con la tua fidanzata…" ha insistito Belli cercando di convincerlo. "Io firmo, ma metto il punto interrogativo" ha scherzato l'ex Capitano. "Questa non è a la mia vera firma. Io alle otto e mezza sto a letto, me stai a mette in mezzo" ha concluso prima di chiudere il siparietto.