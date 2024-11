Michele Santoro torna in Rai da Massimo Giletti: domani sera a Lo Stato delle Cose

video suggerito

L'ospite che non ti aspetti: Michele Santoro. Si tratta, infatti, del classico ritorno che non passa inosservato quello di Michele Santoro, pronto a fare il suo ingresso negli studi di Rai Tre per partecipare a Lo Stato delle Cose, il talk show condotto da Massimo Giletti. L’evento, in programma domani sera, segna un ritorno importante e, se vogliamo, una reunion simbolica tra due volti storici del giornalismo televisivo italiano.

Il ritorno di Michele Santoro in Rai

Michele Santoro, da tempo lontano dagli schermi della Rai, manca dalla stagione televisiva 2018/2019 al servizio pubblico. Partecipò con il suo talk show "M" e al programma "Volare". Al programma di Massimo Giletti c'è da aspettarsi che porterà la sua visione critica e la sua esperienza, elementi che lo hanno reso una figura iconica nel panorama dell’informazione. La puntata si preannuncia, a suo modo, come un evento, qualcosa che per gli amanti della televisione non facciamo fatica a definire imperdibile.

Per Michele Santoro futuro in Rai?

C’è grande attesa per capire quali temi verranno affrontati durante l’intervento di Santoro: dalle dinamiche della politica italiana alle sfide della società contemporanea, senza dimenticare il ruolo stesso del giornalismo. La presenza del giornalista potrebbe segnare un momento chiave per lo stesso futuro della Rai. L'ospitata potrebbe essere, almeno a parere di chi scrive, una sorta di anticamera per un ritorno definitivo di Michele Santoro a Viale Mazzini. Le voci, d'altronde, si rincorrono da tempo su un possibile ritorno proprio su Rai Tre, che in passato è stata la sua casa. Il suo ritorno, ad ogni modo, aggiunge un ulteriore tassello nella crescita del talk show di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, che si conferma uno spazio di discussione aperto e in grado di attirare ospiti di altissimo profilo.