video suggerito

“Paolo Bonolis torna con l’ultima edizione di Avanti un altro”, ma continuano le voci di un passaggio in Rai Paolo Bonolis sarebbe pronto a tornare con Avanti un altro, il game show di Canale 5, nella fascia dell’access prime time a partire dal 2025. Si tratterebbe di 100 puntate, le ultime del programma, intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio in Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i programmi più amati della tv, senza dubbio c'è Avanti un altro, il game show di Canale 5 che, da anni, riesce a tenere testa ai competitor delle altre emittenti e che rappresenta uno dei punti di forza di Mediaset. Sembrerebbe che la trasmissione sia pronta a tornare sempre nella solita fascia dell'access prime time, nonostante siano sempre più insistenti le voci di un passaggio in Rai di Paolo Bonolis, al quale avrebbero offerto un nuovo spazio.

Il ritorno di Avanti un Altro

Stando a quanto riportato da TvBlog, Paolo Bonolis tornerà in tv con ben 100 puntate di Avanti un altro, significa quindi circa tre mesi, che precedono il ritorno estivo di Caduta Libera, lo show condotto da Gerry Scotti, sempre più seguito dal pubblico di Canale 5. Il periodo previsto sarebbe l'inizio del 2025. Si tratterebbe di una vera e propria staffetta tra i due conduttori, dal momento che Scotti è adesso in onda con La Ruota della Fortuna, il gioco ripristinato in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, che è stato il primo conduttore dell'iconica trasmissione, della quale sono state confezionate ben 120 puntate, dopo il successo di una prima tranche che, in termini di ascolti, aveva dato i suoi frutti. Bonolis, quindi, sarebbe pronto a tornare con il gioco che ormai intrattiene gli italiani all'insegna della goliardia e del divertimento, sebbene si tratterebbe dell'ultima edizione del programma.

Le voci sul passaggio in Rai

Nonostante ciò, però, sono sempre più insistenti le voci di un passaggio in Rai. Il conduttore, infatti, è già stato tra i volti della tv pubblica e potrebbe ritornarvi dopo alcune offerte come quella di ripristinare uno dei programmi più cari al conduttore, ovvero Il senso della vita, che avrebbe una veste diversa e che potrebbe essere collocato su Rai3, come avanza Bubino Blog. D'altro canto, Bonolis non ha mai negato di voler rimettere mano a quel progetto e ad alimentare le voci di un possibile ritorno, c'è anche l'ospitata per la finale di Tale e Quale Show, da Carlo Conti.