Paolo Bonolis torna in Rai: "Ospite di Carlo Conti per la finale di Tale e Quale Show" Paolo Bonolis sarà ospite del programma di Carlo Conti per la finale dell'8 novembre. Un ritorno che, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere premessa di un'operazione Rai per riportarlo al servizio pubblico.

A cura di Andrea Parrella

Paolo Bonolis tornerà in Rai, ma al momento solo per una sera. Il conduttore, impegnato in queste settimane con le registrazione di Avanti un altro, sarà ospite della finale di Tale e Quale Show in qualità di quarto giurato. Ad anticiparlo è TvBlog, secondo cui Bonolis sarà ospite del programma del venerdì sera di Rai1 nella puntata che andrà in onda venerdì 8 novembre e chiuderà l'edizione del programma condotto da Carlo Conti.

Bonolis alla finale di Tale e Quale Show

Il ritorno di Paolo Bonolis in Rai sarà solo un episodio, frutto dell'amicizia che lo lega proprio a Carlo Conti, ma è indubbio che la sua presenza sulle reti del servizio pubblico susciti sempre un certo effetto sul pubblico. Lo storico della carriera di Bonolis racconta di un professionista che ha trovato proprio con il ritorno in Rai nel 2003 la consacrazione della sua carriera, che lo ha portato a una prima edizione di Sanremo nel 2005, considerata in un certo senso salvifica per la reputazione di un Festival in grossa difficoltà prima del suo arrivo. Poi di nuovo all'Ariston nel 2009 e in mezzo il successo di Affari Tuoi.

L'ipotesi di un ritorno in Rai per Paolo Bonolis

Ecco che questo ritorno di Paolo Bonolis su Rai1, se pure per una singola serata, riaccende le voci di un possibile futuro con la casacca del servizio pubblico. Sempre TvBlog avanza ipotesi di un interessamento dei vertici Rai a strappare il conduttore a Mediaset per proporgli uno spazio simile a quello de Il Senso della vita, il vero progetto a cui il conduttore romano resta eternamente legato, prematuramente fermato da Mediaset negli anni scorsi. Proprio de Il Senso della vita aveva parlato l'ex Ad e attuale direttore generale Rai, Roberto Sergio, che aveva esplicitamente invitato Bonolis a riproporre quel programma. E chissà che questa ipotesi non porti, dritta, ad uno scenario in cui Paolo Bonolis rimetta piede sul palco dell'Ariston nei prossimi anni.