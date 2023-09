Memo Remigi su Barbara d’Urso: “Pomeriggio5? Uno starnazzare di galline, Merlino sarà meno trash” “Non era una trasmissione di grande cultura”, ha tuonato Memo Remigi, che con Barbara d’Urso ha avuto in passato una liason amorosa. “La tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco”, ha aggiunto a proposito del contenitore pomeridiano, che la conduttrice lascerà a Myrta Merlino.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso si dedicherà ad altri progetti in questa stagione televisiva che vedrà per la prima volta Myrta Merlino erede del suo contenitore pomeridiano di Canale 5. Dopo 15 anni alla guida del programma, Barbara d’Urso non ci sarà. C'è già chi non aspetta altro che vedere che piega prenderà l’appuntamento con l’attualità Mediaset, ora che il cosiddetto “trash” della conduttrice è stato tirato fuori dai giochi.

Memo Remigi simpatizza per il nuovo ruolo di Myrta Merlino

Quel che è certo è che si tratta di una svolta epocale per Mediaset. Occorrerà attendere lunedì 4 settembre per sapere se la nuova conduttrice riuscirà ad intercettare i gusti del pubblico di Canale 5, la cosiddetta “pancia del paese”, come lei stessa ama definirla. Nel frattempo c’è chi ben spera a riguardo. Tra questi c’è anche Memo Remigi, che ha vissuto una storia d’amore con Barbara d’Urso, ma che è già pronto a passare alla concorrenza. “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento”, ha tuonato in un’intervista al settimanale Mio. “È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco”, ha aggiunto. “Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”. Dunque ben venga il nuovo vento. “Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

Barbara d’Urso e l’addio alla sua storica trasmissione

Di recente Barbara d’Urso è intervenuta sui social dicendosi profondamente dispiaciuta per non aver avuto modo di salutare il suo pubblico in tv, costretta a lasciare il programma che ha ideato e curato per 15 anni consecutivi. Per la prima volta lo lascerà in mano ad un erede. Il nodo alla gola nei confronti di Mediaset c’è ancora, ma dopo un’estate serena che ha raffreddato la mente, la conduttrice ha augurato pubblicamente il meglio a Myrta Merlino che prenderà il suo posto. Lei, dal canto suo, in una recente intervista al Corriere, si è detta entusiasta e spaventata al tempo stesso per questa nuova avventura e ha speso parole di stima per d’Urso, dicendosi “umanamente dispiaciuta” per il trattamento riservatole.