Myrta Merlino a “lezione” da Checco Zalone: “Sa raccontare la pancia del paese, nel bene e nel male” In attesa di iniziare la sua avventura nel pomeriggio Mediaset, la conduttrice si gode lo spettacolo di Checco Zalone, in una serata romana. Non poteva mancare la foto sui social, con il personaggio che forse meglio incarna “la pancia del paese”, espressione con la quale da qualche tempo Merlino ha iniziato a familiarizzare.

A cura di Giulia Turco

Myrta Merlino si prepara alla stagione televisiva su Canale 5. Mentre impazzano i promo che la vedono protagonista del nuovo pomeriggio Mediaset, la conduttrice è alle prese con la definizione degli ultimi dettagli. Manca ormai pochissimo: Pomeriggio 5 torna a partire da lunedì 4 settembre e avrà un vestito del tutto nuovo, con il quale il pubblico dovrà prendere confidenza.

L’incontro tra Myrta Merlino e Checco Zalone

In attesa di iniziare, Myrta Merlino si gode gli ultimi sprazzi di estate romana e, dopo le vacanze al mare, si concede una serata di spensieratezza insieme al compagno Marco Tardelli e Checco Zalone. Il comico pugliese ha tenuto infatti uno spettacolo presso l’Auditorium di Roma nella serata di mercoledì 30 agosto e la conduttrice ne ha approfittato per incontrarlo personalmente. Non poteva mancare la foto sui social, con il personaggio che forse meglio incarna “la pancia del paese”, espressione con la quale da qualche tempo la conduttrice ha iniziato a familiarizzare. “Una serata speciale con Checco Zalone e la sua straordinaria capacità di raccontare la pancia del Paese, con tutte le sue debolezze ma anche con le sue grandezze!”, scrive Merlino su Instagram a corredo dello scatto. Non a caso Zalone è uno dei volti ai quali Mediaset ha sempre strizzato l’occhio. “Checco ci dà sempre l’impressione di prendere in giro la persona seduta in platea accanto a noi: ma in realtà siamo tutti bersaglio della sua comicità irriverente e irresistibile nella migliore tradizione della commedia all’italiana…”.

Il debutto di Myrta Merlino su Canale 5

C’è chi sostiene che la foto possa essere un indizio del fatto che il comico pugliese sarà tra gli ospiti dell’edizione, magari proprio tra i primi, ma non c’è alcuna conferma a risguardo. Tutto ciò che sappiamo sulla nuova versione di Pomeriggio 5 è che inizierà con anticipo di una settimana rispetto alla concorrenza di Alberto Matano su Rai 1, nella medesima fascia pomeridiana. Myrta Merlino ha promesso al suo pubblico che si farà conoscere man mano, accompagnandolo in una stagione alla scoperta dei fatti di cronaca e attualità, nei dibattiti e anche, perché no, negli “scoop”, parola che ha fatto sua per definire il buon vecchio gossip in stile d’Urso, che è stato bollato dalla rete come troppo “trash”.