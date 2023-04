Memo Remigi: “La storia con Barbara D’Urso? Era una giovane donna che mi faceva sentire speciale” Memo Remigi si racconta partendo dalle ultime fasi della sua carriera, dopo mesi lontano dalla tv. Il cantante ripercorre i suoi amori, da quello per la moglie Lucia alle sue storie come quella con Barbara D’Urso.

A cura di Ilaria Costabile

Memo Remigi si racconta in occasione dell'uscita della sua autobiografia dal titolo "Sapessi come è strano", ripercorrendo le ultime fasi della sua carriera, ma anche i momenti più intensi della sua vita in cui l'amore, oltre che la musica, ha avuto un ruolo fondamentale. Dopo quanto è accaduto nel programma di Serena Bortone, "Oggi è un altro giorno", il cantante si è dovuto allontanare dalla tv, decisamente a malincuore.

Il gesto a Jessica Morlacchi

Il gesto che ha decretato il suo allontanamento dalla trasmissione, si è verificato ai danni di Jessica Morlacchi, con lui nel programma del pomeriggio di Rai1: "È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto" ha dichiarato al Corriere della Sera. Alla testata, parlando del comportamento di Serena Bortone

Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua. Anche Costanzo lo aveva detto: Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti.

Della questione, Remigi ha parlato anche con il settimanale Chi, dove ha sottolineato come la sua carriera si sia fermata e questo blocco sia stato controproducente per lui che, invece, è sempre stato un uomo attivo e desideroso di reinventarsi dopo la scomparsa di sua moglie Lucia:

Non ce l'ho con lei, ce l'ho con questa situazione che mi ha rovinato la carriera, forse non se ne sono resi conto. Mi hanno tolto uno stimolo che mi aveva fatto rivivere dopo la perdita di mia moglie. Ho commesso un errore gravissimo per colpa del mio carattere scanzonato. La mia presenza portava qualcosa al programma anche perché a quell'ora, nel primo pomeriggio, c'è il mio pubblico, quello che ama i cantanti degli Anni 70, quelli che hanno fatto la storia della musica. Alla gente piace ricordare, cosa ricorderanno della tv di oggi?

Gli amori di Memo Remigi, dalla moglie Lucia a Barbara D'Urso

Tra le canzoni più note da lui scritte c'è, senza dubbio, Innamorarsi a Milano, che parla dell'amore per sua moglie Lucia, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, sposata e poi, come ha dichiarato al Corriere: "tradita e riconquistata", tanto che nel 2007 si sono anche risposati. Il cantautore svela la genesi del suo notissimo brano: "Racconta il mio amore per Lucia, i nostri incontri a Milano, un posto impossibile per un provinciale come me; racconta la delicatezza del nostro amore dentro il frastuono del traffico e delle opportunità". In quegli anni, però, non sono mancati amori fuori dal matrimonio, come quello con Barbara D'Urso:

All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia.

La conduttrice aveva all'epoca 19 anni e Remigi diversi in più, in quel periodo aveva intessuto una relazione anche con l'attrice Rosanna Schiaffino: "Abbiamo avuto una storia bellissima. Mi volle portare a fare teatro con lei, girammo l'Italia per sette mesi con Un angelo calibro 9. Interpretavo suo marito. Ma scoprì che a quei tempi convivevo con Barbara D'Urso. Fu una tournée devastante. Sul palco Rosanna mi faceva i dispetti: una volta doveva baciarmi e mi morse il labbro fino a farlo sanguinare".