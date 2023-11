Matteo Diamante: “Rosy Chin mi ha aiutato quando ero in difficoltà economica, mi offriva da mangiare” Matteo Diamante ha raccontato un aneddoto riguardante Rosy Chin. L’attuale concorrente del Grande Fratello è stata per lui un punto di riferimento in un periodo buio della sua vita: “Una persona generosa, alla sera mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare insieme perché sapeva che avevo difficoltà”.

Matteo Diamante aiutato da Rosy Chin. Ospite di Casa Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato un aneddoto sull'attuale concorrente del reality, che per lui è stata fondamentale in un periodo difficile della sua vita, risalente a otto anni fa. "È stata una delle poche persone ad aiutarmi". La chef italo-cinese è oggi titolare di un noto ristorante di sushi a Milano e sta continuando il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia. Proprio nella puntata di ieri, lunedì 27 novembre, ha vinto al televoto contro Angelica Baraldi e nel corso della diretta ha incontrato la famiglia, la madre, il padre e il fratello, che non vedeva da tempo.

Le parole di Matteo Diamante su Rosy Chin

Otto anni fa, nel 2015, Rosy Chin è stata un'amica per Matteo Diamante: l'ha aiutato in un momento di difficoltà economica, offrendogli spesso la cena nel suo ristorante e diventando una delle poche persone a mostrarsi al suo fianco. “In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi", ha detto l'ex concorrente del GF Vip. Lui, in passato, ha gestito la pagina Instagram del ristorante della chef e lei, spesso, lo faceva rimanere a mangiare:

Visto che io gestivo il suo Instagram, dato che lei è stata una delle prime ristoratrici a investire sui social, alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare insieme perché sapeva che avevo difficoltà. Rosy è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei.

Il lavoro di Rosy Chin e il percorso al GF

Fin dai primi giorni nella Casa, Rosy Chin si è distinta per la sua personalità esuberante ed estroversa. "È proprio così, libera, un pò pazza", aveva commentata un'amica vicina alla concorrente a Dagospia. Nella vita ha costruito una carriera sulla passione per la cucina, unendo le tradizione italiana a quella cinese, sua terra d'origine. A Milano gestisce un noto ristorante di sushi, che è regolarmente frequentato da diversi personaggi dello spettacolo. "Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice, stakanovista”, ha raccontato sempre l’amica, confermando quanto la concorrente sta dimostrando anche al Grande Fratello. Tra i suoi clineti, ci sarebbero anche Chiara Ferragni e Fedez, che avrebbero un tavolo sempre riservato.