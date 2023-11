“Teste di ca**o mongoloidi!”: bufera su Rosy Chin che rischia la squalifica dal Grande Fratello Bufera su Rosy Chin che utilizza il termine “mongoloide” preceduto da una serie di insulti al Grande Fratello. Il video diventa virale in rete e la donna rischia la squalifica.

A cura di Stefania Rocco

Bufera su Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello. La cuoca popolare tra le star si è lasciata andare a un’espressione percepita come profondamente offensiva, utilizzando il termine “mongoloide” – espressione in disuso che stigmatizza le persone affette da sindrome di Down – seguita da una serie di insulti, e quindi con connotazione negativa. Il video del momento in questione è finito in rete e sono già decine gli utenti che chiedono che la concorrente sia squalificata.

Che cosa ha detto Rosy Chin

Ripresa in giardino mentre parlava con Letizia Petris, Anita Olivieri e diversi altri coinquilini, Rosy ha alzato la voce e pronunciato la seguente frase: “Con loro mi permetto di dire che sono delle cafone teste di ca**o mongoloidi? Io ho il modo!”. Una frase che è passata inosservata ai coinquilini ma non agli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Rosy Chin

Cuoca popolarissima tra le star, soprattutto a Milano, Rosy Chin è una concorrente “Nip” del Grande Fratello in corso. Voluta da Alfonso Signorini e dalla sua squadra per la sua storia di vita, nella Casa ha assunto il ruolo di amica e confidente dei coinquilini. La prima parte del suo Grande Fratello è stata segnata da una serie di scontri con Beatrice Luzzi alla quale si è avvicinata solo recentemente. Non ha avuto particolari contrasti con il resto del gruppo ed è stata accusata a più riprese di non prendere mai posizioni. Di recente, tuttavia, Chin ha dimostrato di sapere tenere testa a un interlocutore durante un confronto Lo ha fatto con Letizia Petris, a difesa della ex fidanzata Nicole Conte che l’aveva accusata di averla picchiata più volte nel corso della loro storia, come testimoniato nell’intervista rilasciata a Fanpage.it. Rosy ha fatto sapere di essere grande amica di Nicole e di trovare vera la sua versione dei fatti, sensazione che l’ha spinta a fare un passo indietro nel rapporto con Letizia.