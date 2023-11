Scontro al GF tra Rosy Chin e Massimiliano Varrese, lei: “Vuoi generare tensione, ti ribalto” Massimiliano Varrese e Rosy Chin ieri sera, nella casa del GF, hanno litigato animatamente. L’attore ha accusato la chef di aver preso troppo il controllo della cucina, poi ha sostenuto che parli male di Vittorio. “Ma cosa stai dicendo? Hai Buddha davanti a te, ti ribalto”, la replica a tono di Rosy Chin.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha litigato con alcuni concorrenti. Prima di rivolgersi ai suoi inquilini, ha discusso animatamente con Rosy Chin. In diverse occasioni ha sbottato contro la chef a causa della gestione della cucina e della preparazione dei pasti, "Lei pensa di essere la regina della cucina" ha dichiarato ad alta voce. Una frase che ha fatto storcere il naso alla sua inquilina la quale ha replicato a tono: "Tu, il re delle sentenze".

Lo scontro tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin

Lo scontro tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin è scoppiato in cucina. Dopo una lamentela dell'attore riguardo alcune parole che la chef avrebbe rivolto a Vittorio Menozzi, la chef ha sbottato: "Se vuoi cucina tu, dato che non ti vedo mai in cucina e ti vedo solo lamentarti. L'importante è che non dimentichi chi ha cucinato per oltre 60 giorni qui". Varrese le ha così risposto ad alta voce: "Datti una calmata, te lo dico perché mi hai rotto le scatole". "Attenzione, stai tra il fuoco e il peperoncino" ha continuato Rosy Chin prima che scoppiasse lo scontro davanti a tutti. L'attore ha accusato la chef di aver parlato di male di Vittorio, allora Rosy ha alzato la voce: "Ma cosa stai dicendo? Guarda che hai Buddha davanti a te, ti ribalto".

Rosy Chin ha così attaccato l'attore accusandolo di voler "generare tensione". "Abbassa la voce, io sto sottolineando piccolezze, sono cose che fanno tutti, ognuno se la prende sul personale" ha continuato l'attore prima di prendersela con tutti i concorrenti.

Lo scontro con i concorrenti: "Ce l'ho con tutti voi"

Massimiliano Varrese si è poi rivolto a tutti i concorrenti: "Ce l'ho con tutti voi oggi. Voglio la gente chiara, che dice le cose in faccia. Io vedo un sacco di falsità in giro". "Qui tutto è dato per scontato e nessuno dice mai grazie” ha sostenuto riferendosi al fatto che nessuno lo abbia mai ringraziato per essersi sempre occupato della spesa settimanale. "Ora mi metto da parte, vediamo che succede".