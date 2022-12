Massimo Giletti indignato dalla coppia di giovani su OnlyFans: “Collaborazioni? Sco*ate generali” Vittoria e Matteo sono la giovane coppia di “sex workers” che grazie alla loro attività su OnlyFans guadagnano 50mila euro al mese. Ospiti in collegamento a Non è l’Arena, i due rispondono alle provocazioni dello studio, dove un Giletti indignato pone diversi interrogativi.

A cura di Giulia Turco

A Non è l’Arena si torna a parlare del fenomeno di OnlyFans e dei cosiddetti “sex workers”. Ospiti in collegamento sono Vittoria e Matteo, la coppia di giovani fidanzati di Varese noti sul web come Shinratensei98. In studio a Non è l’Arena scatta il dibattito. La porno diva Malena da un lato, il saggista Diego Fusaro dall’altro e in mezzo un Giletti indignato.

L'indignazione di Giletti che sbotta sul lavoro di Vittoria e Matteo

I due ragazzi, 24 anni lei e 26 lui, si collegano con lo studio di Non è l’Arena sollevando il polverone. Raccontano di essersi avvicinati al mondo della pornografia, rappresentato da Malena, durante il lockdown per la pandemia. I primi video hanno portato a casa un vero successo in termini di visualizzazioni, da lì la scelta di aprire una pagina OnlyFans rendendo la loro attività molto remunerativa. “Capita che ci troviamo anche con altre coppie, per fare una collaborazione”, spiega Vittoria. Il conduttore sbotta, infastidito dalla poca chiarezza dei due. “È un concetto un po’ strano quello di collaborazione, è una sco*ata generale da quello che capisco”, dice ad un certo punto. “Non dite collaborazione, sembra uno scambio intellettuale, invece no. Filmate un’attività e la mandate in rete. Chiamate le cose con il loro nome”.

La coppia di Varese guadagna 50mila euro su OnlyFans

Intervistati da Fanpage.it lo scorso luglio, i due giovani hanno raccontato che grazie al loro lavoro innovativo e originale sono riusciti a mettere da parte parecchi soldi. Guadagnerebbero circa 50mila euro netti al mese, tolta la percentuale trattenuta della piattaforma. “L’Italia è ancora un po’ chiusa sotto questo punto di vista”, ha spiegato Vittoria. “All’estero la sessualità è vista in modo meno sconvolgente”. Insomma, che tipo di richieste arrivano dai loro clienti? “Una volta ci ha scritto questo ragazzo inglese che ci ha fatto comprare tre fette di tre tipologie di formaggio diverse”, ha raccontato Matteo. “Lei ha dovuto porle sul mio membro avvolgendo il tutto con della pellicola. Aspettare che si sciogliesse e poi mangiarlo da lì. Ora non lo rifaremmo”.