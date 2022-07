Diventano ricchi vendendo i loro video su OnlyFans: “Non immaginate cosa ci chiedono di fare” Intervista a Vittoria e Matteo, in arte Shinratensei98, la coppia di Varese divenuta in due anni star di OnlyFans.

Dalla quasi disoccupazione da lockdown ad avere un conto in banca da capogiro in un paio d'anni. Vittoria e Matteo, in arte Shinratensei98, sono una coppia di Varese che ha cominciato a girare e pubblicare video hard su OnlyFans. Ora guadagnano 50.000 euro netti al mese. Li abbiamo intervistati.

Come avete iniziato?

Matteo: Per gioco, è sempre stata una mia perversione, un mio fascino.

Vittoria: Per un periodo abbiamo guardato dei video insieme e ci piacevano. Così un giorno lui viene da me e mi fa: "Va beh, facciamo un video anche noi".

Quando è diventato un lavoro?

Vittoria: Beh finché non abbiamo fatto cifre consistenti non abbiamo considerato l'idea di tenerlo come un lavoro, infatti Matteo fino ad aprile di quest'anno ha lavorato al supermercato. Ad un certo punto però era diventato invivibile lavorare 40 ore a settimana, fare contenuti e gestire i social. Tutto questo richiede tante ore della giornata, anche se non sembra. Non posso dire: "Vado in vacanza, stacco", perché c'è una community che ti segue e tu non stacchi mai.

Cosa rispondete a chi non lo considera un lavoro?

Matteo: Penso che molta gente sia o invidiosa o infelice della propria vita.

Vittoria: Non si conosce il lavoro che c'è dietro al mantenimento di una community di Instagram, Twitter, Telegram, Twitch, OnlyFans. È difficile stare dietro a tutto: richiede tanto tempo, costanza e l'intelligenza di capire il potenziale di una cosa piuttosto che un'altra.

In Italia c'è del pregiudizio su quello che fate?

Vittoria: L'Italia è un po' chiusa sotto questo punto di vista, invece all'estero è vista in tutt'altro modo la sessualità. Meno preoccupante, meno sconvolgente. All'estero ci siamo trovati benissimo anche a fare collaborazioni.

Come hanno reagito i vostri genitori?

Vittoria: Non benissimo però lo accettano.

Matteo: Poteva andare peggio.

Se vi doveste lasciare sarebbe un problema?

Matteo: Sinceramente no perché io mi sono per lo più occupato della gestione del dietro le quinte e della crescita dei profili social. Lei invece è l'immagine. Io potrei continuare a gestirle il profilo.

Vi arrivano richieste di collaborazione? Da chi?

Vittoria: Tutti i giorni.

Matteo: Principalmente son sempre ragazzi che vogliono cercare di far video con noi o direttamente con lei. Ultimamente c'è anche qualche ragazza che ogni tanto ci chiede di partecipare.

Pensate di entrare nel mondo del porno professionale?

Vittoria: Qualche video professionale ce l'hanno proposto ma noi giriamo col telefono in mano, quindi avere dieci telecamere intorno che ci riprendono non sarebbe la stessa cosa. Se ci fossero dieci persone nella stanza in cui giriamo, non riusciremmo a offrire le stesse prestazioni.

Matteo: Non sembra ma noi siamo molto timidi davanti a una telecamera.

Con OnlyFans guadagnate 50.000 euro netti al mese: come si gestisce la ricchezza improvvisa?

Vittoria: Mantenendo la testa sulle spalle.

Matteo: Anche ne guadagnassimo centomila, io penso sempre come se ne guadagnassi 1.500.

Quali sono le richieste più strane che vi sono arrivate?

Vittoria: La principale è se io posso avere rapporti anche con altre persone. Sono arrivata a capire che le perversioni delle persone non hanno un limite: dal cibo alle umiliazioni. Esistono tutti i tipi di fetish.

Matteo: Una volta ci ha scritto questo ragazzo inglese che ci ha fatto comprare tre fette di tre tipologie di formaggio diverse. Lei ha dovuto porle sul mio membro avvolgendo il tutto con della pellicola. Aspettare che si sciogliesse e poi mangiarlo da lì. Ora non lo rifaremmo.

A quali richieste avete detto di no?

Matteo: Video con escrementi, sesso di gruppo con anziani.

Vittoria: E anche video blasfemi e vengono richiesti tantissimo. Nemmeno i video troppo spinti facciamo se non ci mettono a nostro agio.