Massimiliano Ossini contro Lucarelli: “Vai a rivederti le puntate. Ti credevo di un’altra classe”

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 2 novembre si apre in maniera piuttosto dirompente, con uno scontro acceso tra Massimiliano Ossini e la giuria, in particolar modo con Selvaggia Lucarelli, con la quale non mancano battibecchi pungenti.

Lo scontro tra Massimiliano Ossini e Selvaggia Lucarelli

Nella clip che precede l'esibizione dei concorrenti, Ossini si era lamentato del fatto che nonostante arrivino i voti da parte del pubblico, in classifica si trovi sempre tra le ultime posizioni, lasciando intendere che la giuria assegni i voti in maniera non oggettiva. Dopo il paso doble con Vera Kinnunen, il conduttore si è avvicinato al bancone per ricevere i giudizi, ma Fabio Canino ne approfitta per contestare quanto detto nel video: "Se tutti ti votano e siamo noi i cattivi, come mai sei sempre sotto?". Ossini, quindi, prova a prendere la parola spiegando le sue ragioni:

Io credo di aver fatto un percorso in queste sei puntate. Ma ci sono stati dei commenti, mi hanno insegnato che le persone vadano motivate e non demotivate. Molti aggettivi utilizzati nei confronti miei e di alcuni miei colleghi sono evitabili.

Selvaggia Lucarelli, quindi, interviene e chiede al concorrente di farle un esempio: "Vatti a rivedere le puntate" risponde Ossini anche piuttosto piccato, la giornalista ha prontamente ribattuto: "Vatti a rivedere le puntate lo dici a tua sorella" e lui: "Ci siamo dati sempre del tu, non mi pare che ci siamo dati del lei. Ti ho detto di rivedere le puntate perché non posso ricordare tutti i momenti". Lucarelli, quindi, sottolinea come il cambiamento di Ossini nei confronti della giuria sia stato così improvviso e il presentatore prova a spiegare le sue ragioni:

Demotivate noi a ballare, non siete cattivi, siete ingiusti, è diverso. Dopo 24 anni di lavoro duro che ho fatto in questa azienda, parlo anche per i miei colleghi che si mettono in gioco, sentirsi dire certe cose. Volevo esprimere un concetto.

È arrivato, quindi, il momento che Selvaggia Lucarelli esprima il suo giudizio sul ballo ed esordisce dicendo: "Era una ciofeca. A me piaci Ossini, perché quando balli bene, sai stare in scena, sei bello, ma questo ballo non era bello". Il volto di Rai1, quindi: "Mi dispiace quando hai queste scivolate di stile che non sono da te, perché ti ritengo una persona intelligente". È il momento delle votazioni e l'unica insufficienza arriva alla coppia proprio dalla giornalista, Ossini: "Non avevo dubbi. Ti credevo di un'altra classe, vado a salutare le mie figlie".