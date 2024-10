video suggerito

Massimiliano Ossini: "Passai la prima notte a Milano su una panchina, mio padre non voleva farmi partire" A Ballando con le Stelle, nella puntata del 26 ottobre, Massimiliano Ossini ha raccontato un aneddoto legato agli esordi della sua carriera: "Mio padre non voleva farmi partire, non voleva che lasciassi l'Università. La prima notte a Milano la passai dormendo su una panchina della stazione".

Nella quinta puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 26 settembre, va in onda l'esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Nel corso della clip trasmessa prima della performance, il concorrente ha raccontato un aneddoto sugli esordi della sua carriera e all'arrivo a Milano.

Il racconto di Massimiliano Ossini sugli esordi della sua carriera

Massimiliano Ossini, nella clip in onda prima della sua esibizione, ha parlato delle difficoltà legate agli esordi della sua carriera. Il concorrente ha spiegato che è sempre stato molto determinato, convinto che il "no" non esista. "Nel 1999 mi presero per condurre un programma per ragazzi a Milano – ha spiegato Ossini – Mio padre non voleva farmi partire, non voleva che lasciassi l'Università. Sul conto avevo solo 250 euro che mi bastavano a malapena per il biglietto del treno e non per l'albergo". Ossini ha raccontato di aver passato la prima notte a Milano su una panchina fredda nella stazione Centrale. Ad aiutarlo fu un suo collega Mirko, che gli spalancò le porte del suo monolocale di 25 mq: "Aveva capito che avevo dormito in stazione. Mi ha detto che sarei potuto stare a casa sua per un mese, la divideva giù con un amico".

L'esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

L'esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen non è stata particolarmente apprezzata dalla giuria. Fatta eccezione per Alberto Matano "Mi piace che vi siate messi in gioco, vi incoraggio a continuare così" e Carolyn Smith "Ti vedo più sciolto rispetto agli inzi", il resto dei giudici sono stati più tranchant. Selvaggia Lucarelli si è lamentata della performance: "Sei entrato nel ruolo e nella parte ma ho trovato tutto un po' fiacco, quello che ho visto mi ha annoiata. Non devi essere noiosetto come nelle puntate precedenti". Quando Milly Carlucci ha chiesto al concorrente di replicare, Ossini si è rifiutato: "Ho imparato che è meglio non parlare troppo".