Massimiliano Ossini fonda il sindacato dei concorrenti a Ballando, Milly Carlucci: “Dichiarazione di guerra” A Ballando con le Stelle 2024, Massimiliano Ossini ha fondato il primo sindacato dei concorrenti contro la giuria, dopo ave sentito alcuni loro commenti ritenuti demotivanti. Milly Carlucci ha commentato: “Una dichiarazione di guerra ai giudici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dopo quanto accaduto durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024, Massimiliano Ossini ha deciso di fondare il Co.Ba. Cons, il primo sindacato dei concorrenti contro la giuria. La scorsa settimana il ballerino si era sfogato nei confronti dei giudici, convinto che i loro commenti demotivino tutti. Nella diretta del 9 novembre la reazione della conduttrice e dei diretti interessati.

"Una dichiarazione di guerra alla giuria"

La puntata del 9 novembre di Ballando con le Stelle si è aperta all'insegna della ‘rivolta'. Ossini ha raccontato di aver fondato il primo sindacato dei concorrenti contro la giuria, dopo aver sentito alcuni commenti che non ha gradito, come quelli nei confronti di Francesco Paolantoni ("hai fatto il massimo che potessi fare"). In seguito all'esibizione, una samba sulle note del brano Diavolo in me di Zucchero, Milly Carlucci ha commentato la vicenda: "Una dichiarazione di guerra contro la giuria". Rossella Erra ha detto di volersi subito iscrivere: "Mi iscrivo, Mariotto mi ha chiamato Hulk (per il colore verde dell'abito, ndr). Massimiliano sei la mia grande soddisfazione".

I commenti all'esibizione di Ossini

"I passi della samba c'erano, hai fatto un bel lavoro. I movimenti erano molto più sciolti", ha commentato Carolyn Smith riguardo all'esibizione del concorrente. Poi è intervenuto Ivan Zazzaroni, ricollegandosi a quanto accaduto la settimana scorsa: "Hai fatto il massimo che potevi fare, mi è mancato un po' il ritmo. È una samba che mi è piaciuta relativamente. Quella dichiarazione che ho detto era riferita solo a quel ballo di Paolantoni".

"La scenetta ti è servita. Arriviamo al trucco e non ci saluti", lo ha attaccato Fabio Canino. Ossini però ha precisato: "Io ho salutato, tranne che a te. L'educazione ce l'ho sempre". Selvaggia Lucarelli ha apprezzato questa ‘nuova versione sindacalista': "Come il suo ballo, che è stato il minimo sindacale. Trovo che la mossa sia intelligente, stai giocando la carta della personalità. Sei bello, ricco, privilegiato, cosa vuoi fare? Questa versione di Ossini arruffapopoli mi piace".