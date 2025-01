Martina torna sui social dopo Uomini e Donne: “I mesi più belli della mia vita, ringrazio Ciro e Gianmarco”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del 24 gennaio è andata in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Dopo cinque mesi di assenza sui social, Martina è tornata attiva su Instagram con un post di ringraziamento verso chi l'ha supportata durante il suo trono. Immancabile il riferimento a Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, i corteggiatori che l'hanno accompagnata durante tutto il percorso: "Con educazione e sincerità hanno tirato fuori tutte le mie attenzioni e tutti i miei difetti".

Le parole di Martina De Ioannon dopo la scelta

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la tronista uscente ha parlato del periodo del programma come uno dei più significativi della sua vita: "Estremamente grata e fortunata perché sono stati i 5 mesi più intensi, belli, emotivi, impegnativi e riflessivi della mia vita. Ringrazio mia madre e mio padre, i miei fratelli e le mie migliori amiche", ha esordito.

"Ringrazio me stessa perché non mi sono mai fatta influenzare dai giudizi, dai pensieri, dalle idee di nessuno, ho solo ascoltato e riflettuto prendendo il bello e il brutto", ha continuato. Immancabile il riferimento ai suoi due corteggiatori: "Ringrazio Ciro e Gianmarco perché con educazione e sincerità hanno tirato fuori tutte le mie emozioni e tutti i miei difetti. Ringrazio soprattutto tutti voi che siete tantissimi, che vi siete emozionati, arrabbiati, avete riso e pianto con me, questo mi rende orgogliosa. È stato un viaggio indimenticabile".

Ciro dopo la scelta: "Mi sono analizzato e messo a nudo"

Dopo ben cinque mesi di conoscenza, Martina ha deciso di proseguire il percorso fuori dal programma con Ciro Solimeno. Il ragazzo ha rotto il silenzio sui social con un post in cui ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, ringraziando ancora una volta Maria De Filippi e il resto della produzione. "Come ogni viaggio, ho vissuto tante fasi: quella in cui mi sono divertito tantissimo, quella in cui ho provato rabbia e frustrazione, e quella più importante, in cui mi sono analizzato e messo a nudo, scoprendo lati di me che forse nemmeno conoscevo", ha detto. A corredo del post, diverse immagini che racchiudono le varie tappe del suo percorso, dalla laurea all'inizio della conoscenza con Martina, fino alla scelta: "Questo non è un addio, ma un nuovo inizio".