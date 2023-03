Martina Nasoni litiga con Daniele Dal Moro e lascia il GF Vip, lui non la saluta: “Fuori dirò tutto” Nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo, c’è stato un duro scontro tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Quando la donna ha lasciato la casa, il suo ex non l’ha nemmeno salutata.

A cura di Daniela Seclì

Il breve percorso di Martina Nasoni nella casa del Grande Fratello Vip, in qualità di ospite, si è concluso con un durissimo scontro con Daniele Dal Moro. Ma facciamo un passo indietro. Il concorrente si è infuriato nel vedere Oriana Marzoli conversare amabilmente con la sua ex. In diretta ha spiegato: "Credo che Oriana abbia delle insicurezze e cerchi conferme nelle persone sbagliate". Poi, è scoppiata la lite con Martina.

Le accuse di Daniele Dal Moro a Martina Nasoni

Daniele Dal Moro ha spiegato che il suo affetto per Martina Nasoni non si è di certo cancellato, ma la sua ex avrebbe avuto un comportamento nella casa che lo ha infastidito. In particolare, l'ha accusata di avere fatto allusioni dicendo: "Se dicessi io quello che so su di te…". Martina lo ha interrotto:

Tu cerchi il confronto, ma il confronto sbagliato. Io non aprirò mai bocca su quelli che sono stati i miei o i tuoi errori. Rimarranno privati, come è giusto che sia. Tra noi, sei tu che continui ancora a parlare male. Tu fremi dalla voglia che esca questa cosa, a me non mi freghi, ti conosco. Non hai neanche avuto la decenza di chiedere a Oriana cosa avessi detto e mi hai subito attaccata.

Dopo essersi lamentato per essere stato interrotto, ha ribadito che Martina avrebbe insinuato di poter dire delle cose sul suo conto, ma una volta invitata a dirle non lo avrebbe fatto: "Tutti quanti sappiamo cosa vuol dire, dire una cosa del genere qui dentro. Se non hai niente da dire, stai zitta". E ha concluso: "Questo è il motivo per cui io, con una persona immatura come te, non ci voglio stare". Nasoni ha replicato: "Fremi dalla voglia di farmi fare una figura di ca**a, perché tu dai la colpa a me di tutti gli insulti che ti sei preso in questi anni".

Martina Nasoni ha lasciato la casa del GF Vip

Alfonso Signorini ha annunciato a Martina Nasoni che è arrivato per lei, come per gli altri ex, il momento di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La donna ha dichiarato: "Esco con la certezza che il mio rapporto con Daniele sia terminato". Ha salutato tutti, ma non ha avuto modo di farlo con Daniele Dal Moro che è andato in giardino. Con Luca Onestini e Oriana Marzoli, il gieffino ha sfogato la sua rabbia: