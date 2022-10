Martina Colombari: “Venivo ignorata dalle mogli degli altri calciatori, sono stata male” Martina Colombari ha raccontato ospite da BellaMa i trattamenti a dir poco negativi riservatigli dalle donne che ha incontrato nei primi anni della sua carriera, rivelando di essere stata molto male.

A cura di Ilaria Costabile

Martina Colombari è stata ospite della puntata di "BellaMa'" il programma condotto da Pierluigi Diaco, dove il conduttore interloquisce con i suoi ospiti lasciando loro lo spazio di raccontare anche momenti particolarmente difficili del loro passato. È accaduto anche alla ex Miss Italia, che ha rivelato di aver subito un trattamento a dir poco spiacevole da parte di alcune donne che ha incontrato nella sua vita, soprattutto da giovane, agli inizi della sua carriera.

Il racconto di Martina Colombari

È il conduttore che ha introdotto l'argomento, parlando di dichiarazioni che Martina Colombari avrebbe fatto in passato e relative ai primi periodi della sua storia con Billy Costacurta, tutt'oggi suo marito. Diaco, quindi, dichiara: "È vero che sei stata male per come ti hanno trattata, non ti salutavano, ma te lo saresti aspettati dalle donne?". Arriva, immediata, la risposta della ex Miss Italia che racconta quei momenti che pur facendo parte del suo passato, restano particolarmente vivi nella sua memoria:

Eh beh da chi te lo aspetti? Dagli uomini? Noi donne non siamo furbe: dovremmo essere più brave. Ci dovrebbe essere solidarietà femminile, invece pensiamo sempre di essere in rivalità una con l’altra, dove non arrivo io arrivi tu. Venivo ignorata e ci stavo male. Avevo vent'anni arrivavo a San Siro, nessuno mi salutava, non mi rivolgevano la parola, tutte si giravano dall'altra parte.

I motivi di un comportamento così ostico, secondo Martina Colombari, sono da ricondurre solamente ad una cosa: "beh la solita competizione che nasce, adesso a 47 anni sto benissimo nella mia solitudine".

Discriminata per la sua bellezza

In un'intervista al Corriere della Sera, d'altra parte, la showgirl aveva dichiarato che la sua bellezza era stata spesse volte un ostacolo, affinché lei potesse dimostrare davvero il suo talento o semplicemente la sua persona: "In alcuni ambienti la mia bellezza creava problemi, sono stata discriminata. Prima della mia persona arrivano le gambe e la faccia e vengo “filtrata”in base a quello. Si parla sempre di inclusione, ma questo deve essere valido anche per la bellezza, non solo per la razza, la religione o la taglia".