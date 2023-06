Mario Giordano rischia il mancato rinnovo di Fuori dal Coro: ecco perché Mario Giordano rischia il mancato rinnovo per la prossima stagione del suo “Fuori dal coro”. Lo rivela Dagospia.

Mario Giordano rischia il mancato rinnovo per la prossima stagione del suo "Fuori dal coro". Sarebbe lui il principale indiziato, secondo Dagospia, del repulisti che Pier Silvio Berlusconi è intenzionato a fare a partire dal prossimo anno. Nonostante gli ottimi ascolti del suo programma, il conduttore potrebbe ritrovarsi fuori dai piani di Mediaset già a partire dall'anno prossimo.

La nuova linea Mediaset

Dagospia scive di una linea "all'americana", che sarà quindi spietata e che guarda ai dati di ascolto e non ad altro. In questo senso, si spiegherebbe il passaggio di Nicola Porro a "Stasera Italia" in luogo di Barbara Palombelli, a cui resterà solamente Forum. Il conduttore di "Quarta Repubblica", forte anche del suo seguito sul web e del corteggiamento della Rai, avrebbe avuto quindi nuove sicurezze (e un aumento di stipendio) da Mediaset. Una blindatura in piena regola.

Tutti i nomi che rischiano di uscire fuori

Barbara D'Urso, Mario Giordano e Ilary Blasi sono i nomi più forti che rischierebbero di trovarsi fuori da Mediaset. Per la conduttrice di Pomeriggio Cinque, da mesi si profila un clamoroso passaggio in Rai, attraverso un ruolo speciale a Ballando con le stelle. Per Mario Giordano, come detto, potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale l'eccessivo peso che viene dato a teorie complottiste e derive ai limiti del trash. Il nome più clamoroso è forse quello di Ilary Blasi. Difficile immaginare che una delle migliori amiche di Silvia Toffanin si possa ritrovare di punto in bianco fuori dai progetti Mediaset. È vero però che l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi non si lascia segnalare per particolari meriti. Sul piano degli ascolti, nulla di straordinario, sul piano dei contenuti, anche peggio con l'incredibile numero di ritiri annunciati nelle prime puntate.