Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue a Belve, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maria De Filippi torna a Belve per il secondo appuntamento con l’amica Francesca Fagnani. A differenza della scorsa settimana, quando la conduttrice Mediaset rispose a due domande (una riguardante il rapporto con Enrico Mentana), questa volta Maria si dedica al sogno segreto di Francesca: diventare “medico” per un giorno. La giornalista ammette infatti: “Lo so da una vita che avrei dovuto cambiare lavoro”. La medicina, scoprono oggi gli spettatori della giornalista, è una delle sue più grandi passioni.

Le analisi del sangue di Maria De Filippi lette e interpretate da Francesca Fagnani

De Filippi consente a Fagnani di leggere le sue analisi del sangue, effettuate appena una settimana fa. La giornalista dimostra grande preparazione e individua rapidamente il significato delle sigle evidenziate con gli asterischi. Gli eosinofili, ad esempio, risultano lievemente più alti della media: Fagnani spiega subito il motivo, ipotizzando correttamente un’allergia dovuta alla convivenza con due cani. Complimenti anche per i valori del colesterolo, ma De Filippi chiarisce: “Quello è il mio tallone d’Achille. È un problema familiare per cui prendo una compressa prescritta dal mio medico”. Fagnani, esperta anche in nutrizione e integratori, le suggerisce allora un rimedio alternativo che possa sostituire le statine. Ma De Filippi rifiuta: "Mi fido del mio medico e prendo quello che mi dà".

Il quiz che ha fatto vincere a Fagnani il “ricettario da medico”

Successivamente, Fagnani affronta un quiz ideato da De Filippi, basato su tre scenari ipotetici che la giornalista risolve con sorprendente abilità. Grazie a questo test, riceve i premi preparati dall’amica: un camice da medico e un finto ricettario con pagine da utilizzare per le prescrizioni. De Filippi, con ironia, si scusa con la categoria dei medici, ma Fagnani replica sorridendo: “Sono miei colleghi”.