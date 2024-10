Maria De Filippi a TSQV imita i Ricchi e Poveri con Rudy Zerbi: “Io e Angela Brambati due gocce d’acqua”

video suggerito

Maria De Filippi e Rudy Zerbi nella puntata di Tu SI Que Vales di sabato 12 ottobre hanno imitato I Ricchi e Poveri: nei panni di Angela Brambati e Angelo Sotgiu si sono esibiti sulle note (in playback) di Ma non tutta la vita.

A cura di Gaia Martino

La quarta puntata di Tu Si Que Vales ieri sera, sabato 12 ottobre 2024, in prima serata su Canale5 ha regalato ai telespettatori tanto intrattenimento ed episodi ancora virali sui social. Tra questi l'imitazione di Maria De Filippi e Rudy Zerbi che, al centro dello studio, si sono esibiti sulle note di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri. La conduttrice e il suo collega, insegnante di Amici 24, si sono divertiti davanti a tutti i presenti conquistando, al termine della performance, un caloroso applauso.

L'imitazione di Maria De Filippi e Rudy Zerbi

"Ho scelto una cantante molto vicina caratterialmente a me, due gocce d'acqua. Spesso ci confondono, soprattutto nei modi" ha scherzato Maria De Filippi con Sabrina Ferilli, nello studio di Tu Si Que Vales, prima di vestire i panni di Angela Brambati, la cantante dei Ricchi e Poveri ed esibirsi (in playback) sulle note del brano di successo Ma non tutta la vita. Al suo fianco Rudy Zerbi nei panni di Angelo Sotgiu.

Le esibizioni degli altri giudici di Tu Si que Vales

Anche gli altri giudici di Tu Si Que Vales si sono esibiti al centro dello studio imitando gli artisti da loro scelti. Gerry Scotti è entrato nei panni di Zucchero, mentre Luciana Littizzetto si è divertita a cantare in playback la star del pop Annalisa sulle note di Mon Amour. Sabrina Ferilli, per ultima, ha regalato ai telespettatori l'imitazione di Micheal Jackson sulle note di Beat It con tanto di balletto. Cinque persone dal pubblico sono state chiamate a valutare la prova di playback dei giudici e a conquistare la vittoria è stata Sabrina Ferilli. "Nessuno ha votato me", le parole di Gerry Scotti. Subito dopo è partita la gara di esibizioni tra i partecipanti: il primo ad esibirsi e a passare il turno è stato un ginnasta equilibrista che si è tenuto in equilibrio su una brocca di vetro.