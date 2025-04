video suggerito

Cosimo a Uomini e Donne tira in ballo Maurizio Costanzo all’improvviso, la reazione di Maria De Filippi Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Cosimo Mino Dadorante parlando del “vero amore”, ha tirato in ballo il matrimonio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Lo studio ha applaudito timidamente mentre la conduttrice ha glissato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

336 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nello studio di Uomini e Donne oggi Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante hanno parlato del loro rapporto che non sarebbe destinato a evolversi. Il Cavaliere spiegando il suo concetto di "vero amore", ha tirato in ballo il matrimonio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ha citato il celebre giornalista morto a 84 anni nel febbraio del 2023 e per smorzare l'imbarazzo, lo studio si è acceso in un timido applauso.

Le parole di Cosimo su Maurizio Costanzo

Si parlava del rapporto tra Cosimo Mino Dadorante e Tina Cipollari e del concetto di vero amore quando il Cavaliere ha tirato in ballo Maurizio Costanzo. "Esiste la fase di innamoramento, quando passa resta il bene. Maria, nonostante Maurizio (Costanzo, ndr) non ci sia più, gli vuole ancora tanto bene. Fa parte del suo Io. Il vero bene non si consuma mai, quello è il vero amore eterno" ha dichiarato l'uomo, creando un lieve gelo in studio. Per smorzare l'imbarazzo, al nome di Maurizio Costanzo i presenti in studio hanno applaudito timidamente. A rompere il silenzio è stata Maria De Filippi per sottolineare che quel tipo di amore non fa al caso loro: "…Che in questa situazione mi pare non ci sia, non ci sono le basi", le sue parole.

Tina Cipollari e Cosimo hanno interrotto la loro conoscenza

Nello studio di Uomini e Donne oggi Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante hanno spiegato che la scintilla non è scattata. Oltre all'amicizia non ci sarebbe altro. "Dobbiamo continuare a socializzare, lei è una grande donna. Per costruire un rapporto, la cosa più importante è l'amicizia, bisogna essere presenti. Io ci sarò sempre per te" ha detto lui. Tina Cipollari ha allora continuato: "È arrivato dopo Natale, ci siamo visti di sfuggita poche volte, parlato sempre di cose leggere. Chiudiamo questo capitolo la prossima settimana".