Marco Mengoni preoccupato dietro le quinte di Sanremo, Fiorello: "Convinto di non essere capace" Ospite a Viva Rai2 Fiorello svela la preoccupazione di Marco Mengoni a proposito della sua performance durante la prima serata di Sanremo 2024: "Camminava sconsolato, temeva fosse andato tutto male".

A cura di Stefania Rocco

Durante Viva Rai2, Fiorello svela la preoccupazione di Marco Mengoni dietro le quinte della prima serata di Sanremo 2024. Il co-conduttore del Festival, scelto da Amadeus per il debutto dopo la vittoria dello scorso anno, è stato tra i mattatori della serata. Ha offerto al pubblico dell’Ariston uno show fatto soprattutto di musica ma intervallato da una serie di momenti dedicati allo spettacolo. In piena diretta, tuttavia, Mengoni sarebbe apparso poco soddisfatto dei risultati ottenuti fino a quel momento, come ha svelato Fiore a Viva Rai2

Fiorello applaude Marco Mengoni: “Sei stato bravissimo”

Mengoni è arrivato in diretta a Viva Rai2 con un cartello sul quale aveva fatto stampare la parola “Aiuto!”, probabilmente in riferimento alle pochissime ore trascorse tra la fine della prima diretta di Sanremo e l’inizio di Viva Rai2 che lo ha visto andare di nuovo in onda in diretta. Fiorello ha accolto Mengoni con un applauso che si è esteso a tutto il pubblico e ha svelato un aneddoto: “Sono andato dietro le quinte a trovare gli autori, a vedere come andavano le cose e a un certo punto ho visto lui, in un angolo, che diceva ‘Non sono capace, sto sbagliando tutto, non sta andando bene’. Aveva fatto delle cose pazzesche. Ha presentato bene, cantato bene, aveva fatto tutto benissimo. Sei peggio di me. Invece sei stato bravissimo!”. Mengoni ha confermato per poi spiegare: “Sono Capricorno ascendente Vergine. Se non è tutto perfetto, non mi piace”.

Marco Mengoni co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024

Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, è stato scelto dal conduttore e direttore artistico di Sanremo Amadeus affinché lo accompagnasse sul palco dell’Ariston durante la prima serata dell’edizione 2024 del celebre concorso canoro. Di fronte alla platea che lo ha applaudito in più di un momento, Mengoni si è esibito nella riproposizione di alcune tra le sue canzoni più belle. Ma non solo, ha dimostrato di sapere intrattenere e di prestarsi in maniera ottimale agli stringenti tempo televisivi.