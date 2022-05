Marco Mengoni a Le Iene con le stampelle: “Piccolo incidente, se n’è andato il crociato” Il cantante si è esibito a Le Iene steso sul letto e subito dopo Belen Rodriguez gli ha portato la stampella. Mengoni ha quindi raccontato dell’incidente di cui è rimasto vittima.

A cura di Andrea Parrella

Marco Mengoni in stampelle a Le Iene. Il cantante, 33 anni, è stato ospite de Le Iene nella puntata del 18 maggio ed ha colpito il fatto che l'artista portasse con sé una stampella per sorreggersi. Il motivo è presto detto ed è stato lui stesso a spiegarlo a Belen Rodriguez.

Incidente per Marco Mengoni

Dopo essersi esibito da seduto su un letto con il suo nuovo singolo No Stress, il cantante di Cambia un uomo, ha raccontato di essere rimasto vittima di un incidente che gli ha provocato la rottura del crociato:

"Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto”.

L'incidente di cui è rimasto vittima Mengoni e la scena con le stampelle ha ricordato una cosa simile vista nei giorni scorsi, durante l'Eurovision Song Contest, quando il frontman dei Maneskin, Damiano David, è apparso visibilmente dolorante durante e dopo la sua esibizione a causa di un incidente che gli ha provocato un infortunio alla gamba, dovuto a una slogatura della caviglia a Londra durante le riprese del nuovo video musicale della band.

Il tour estivo di Marco Mengoni

Niente di particolarmente grave per il cantante, un problema che non sembra in alcun modo poter mettere in discussione i prossimi impegni live ai quali Mengoni è chiamato, tra i più importanti della sua carriera. Dopo l'uscita del suo album "Materia (Terra)" alla fine del 2021, Marco Mengoni si prepara infatti al tour negli stadi, che lo porterà ad esibirsi in alcuni dei luoghi simbolo della musica dal vivo in Italia. "Marco negli stadi" – questo il nome del tour – per ora consta, appunto, degli appuntamenti del 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.