Isola dei famosi 2022, Nick con le stampelle: “Ha subito un intervento” Dopo l’infortunio di Roger, anche Nick dei Cugini di campagna ha avuto un incidente. “Ha subito un intervento, per questo ha le stampelle”, ha spiegato Alvin, inviato dell’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Un lazzaretto. Così Ilary Blasi ha definito questa edizione dell’Isola dei famosi. “Merito” della quantità di naufraghi che si sono infortunati nel corso di questa stagione del reality show. Nel corso della puntata dell’Isola in onda lunedì 16 maggio, è stato Nick dei Cugini di campagna a farsi male. A inizio puntata, l’uomo ha fatto il suo ingresso in spiaggia appoggiandosi a un paio di stampelle. Di fronte alla richiesta di spiegazioni della conduttrice, Alvin ha spiegato che cosa era accaduto qualche ora prima della diretta.

L’infortunio di Nick dei Cugini di campagna

“Nick ha avuto un piccolo incidente e ha subito un intervento. L’operazione è andata benissimo e recupererà in qualche giorno", ha spiegato l’inviato Alvin di fronte alle domande di Ilary Blasi. L’uomo ha aggiunto di avere costruito da solo le sue stampelle. Nick non è il primo a infortunarsi durante questa edizione dell’Isola. Anche Guendalina Tavassi, tra le migliori personalità di questa edizione del gioco insieme al fratello Edoardo, si è fatta male e ha saltato la scorsa puntata, per rientrare in gioco solo questa sera. Risulta essere ancora infortunato, invece, Roger Balduino.

Roger Balduino è ancora infortunato

Roger Balduino, vittima di un incidente verificatosi nel corso della scorsa puntata, non è ancora riuscito a recuperare la forma. “Come ben ricordate, Roger ha subito una piccola distorsione, ha avuto un’inversione interna. Qualche giorno di riposo e torneremo a vederlo”, ha spiegato l’inviato Alvin aggiungendo: “Ma tengono duro, sono dei leoni”. Ilary e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno incoraggiato i concorrenti dallo studio, invitandoli a non lasciarsi abbattere da questi piccoli incidenti di percorso.