video suggerito

Marcello Sacchetta elimina Teodora da Amici 24 e cala il silenzio in studio, la ballerina: “Voglio andarmene” Dopo aver vinto la sfida, è arrivata una brutta sorpresa per Teodora. Nella puntata di Amici di oggi, domenica 22 dicembre, la ballerina è stata eliminata a seguito di una sfida immediata decisa da Emanuel Lo. Dopo la scelta del giudice esterno Marcello Sacchetta, è calato il silenzio in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

502 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teodora è stata eliminata da Amici 24 nella puntata del pomeridiano di domenica 22 dicembre 2024. L'allieva ha vinto la sfida (che era in sospeso) contro un'aspirante allieva ma dopo l'esito dato dalla giudice esterna Maura Paparo, Emanuel Lo ha chiesto una sfida immediata per la ballerina. Teodora ha gareggiato contro Giorgia davanti a Marcello Sacchetta: quest'ultimo ha deciso la sua eliminazione.

Teodora eliminata da Amici dopo la sfida immediata: "È la ballerina più debole"

Emanuel Lo in studio ha spiegato il motivo della decisione di mettere Teodora in sfida immediata: "Ho a disposizione un banco, ma visto che Teodora non ha mai primeggiato ed è la più debole, è sempre stata molto tiepida, mi manca un banco e vorrei prenderlo facendo una sfida con Teodora". Subito dopo è entrata in studio Giorgia, la sfidante. Le due ballerine si sono esibite davanti al tavolo degli insegnanti e al giudice esterno, Marcello Sacchetta. È stato infatti quest'ultimo a decidere l'eliminazione della ballerina argentina: "Qualcuna mi ha fatto dire wow in queste esibizioni, non solo per il livello di preparazione perché siete entrambe preparate. Ma per la consapevolezza del movimento, dell'energia, per la presenza scenica. Ballare a volte non significa fare movimenti sempre allo stesso tempo. Il talento brilla per me, Giorgia mi ha fatto dire wow".

Cala il silenzio in studio, la ballerina: "Voglio andarmene"

Dopo la decisione di Marcello Sacchetta, alcuni allievi sono scoppiati a piangere mentre in studio è calato il silenzio. "Tu non c'entri niente" ha detto Maria de Filippi rivolgendosi alla nuova allieva, Giorgia. Deborah Lettieri non ha voluto commentare l'accaduto, così come Teodora che con la voce rotta dal pianto ha dichiarato: "Voglio andarmene". Prima che lasciasse lo studio, Alessandra Celentano l'ha consolata: "Questo percorso ti è servito, devi essere contenta e continuare così". A fine puntata tutti gli allievi si sono uniti per cantare la canzone That's What Friends Are For. Con loro ha partecipato anche Teodora: tutti, accanto a lei, non sono riusciti a trattenere le lacrime. Anche Anna Pettinelli e Deborah Lettieri sono scoppiate a piangere quando le cantanti hanno dedicato alla ballerina eliminata il ritornello.