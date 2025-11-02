Marcella Bella spazientita dalla pubblicità a Ballando con le Stelle, la reazione all’annuncio di Milly Carlucci

Prima il minuto di pausa, poi dopo qualche istante la pausa pubblicitaria. Per la seconda settimana consecutiva l'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle è "bersagliata" da pubblicità, che intervalla a più riprese i commenti dei giudici. La scorsa settimana c'era stato già un accenno di reazione da parte sua, per la puntata del 1 novembre di Ballando con le Stelle lei stessa sembrava non crederci quando Milly Carlucci ha annunciato la seconda pausa a pochi minuti di distanza da quella lanciata precedentemente.

L'ironia di Lucarelli sulla pausa pubblicitaria

Se sette giorni prima la cosa era passata quasi inosservata, la "doppietta" si fa notare, soprattutto perché a farne le spese è la stessa concorrente: "Che posso fare, Marcella, è il nostro destino", dice Carlucci quasi imbarazzata dopo l'annuncio della seconda pausa pubblicitaria e la reazione spazientita della concorrente. A scherzarci su è anche Selvaggia Lucarelli, che quando prende la parola dice: "Sei molto fortunata stasera, perché è andata talmente tanta pubblicità che ho dimenticato come hai ballato". Marcella Bella, dopo lo stupore, risponde inorgoglita: "Questo è vero, c'è sempre tanta pubblicità quando ballo io. È un buon segno però". Un effetto, quella della doppia pausa pubblicitaria, che Marcella Bella continua a subire in modo del tutto casuale, visto che gli spazi pubblicitari in quell'orario, particolarmente pregiati, cadono puntualmente sulla sua esibizione. Lucarelli quindi ha proseguito: "Con questa amnesia devo decidere da che parte andare e nell'incertezza dico che hai ballato benissimo. Mi piace il piglio con cui ci affronti e soprattutto con cui stasera hai affrontato Carolyn".

Il giudizio di Carolyn Smith su Marcella Bella

In effetti Marcella Bella nella scorsa puntata aveva già indirizzato pesanti critiche ai giudici, cui aveva contestato di giudicare con troppa severità le sue esibizioni. Una polemica proseguita proprio dopo la prova di ieri sera, quando si è lanciata in un botta e risposta con Carolyn Smith in merito alla sua esibizione. L'insegnante le ha fatto intendere che la sua prova aveva dei difetti e che ad alcune settimane dall'inizio non si può prendere in considerazione solo l'entusiasmo.