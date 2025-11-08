Marcella Bella smentisce la rivalità con Barbara D’Urso a Ballando: “La imito, ma ci vogliamo bene”

Nella puntata dell’8 novembre di Ballando con le Stelle, per la prima volta, Marcella Bella ha ricevuto i complimenti della giuria. La ballerina aveva perso le speranze dopo settimane e ha ammesso: “Mi terrorizzano, non so più cosa fare”. Poi ha smentito la voci di rivalità con D’Urso: “Le voglio bene”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcella Bella, per la prima volta a Ballando con le Stelle 2025, ha ricevuto tutti complimenti da parte della giuria. Nella puntata dell'8 novembre, la ballerina è scesa in pista con Chiquito portando una coreografia di charleston e tutti e cinque i giurati hanno avuto parole positive nei suoi confronti: finora non era mai successo.

Nelle scorse settimane, infatti, Marcella Bella era tutt'altro che serena al pensiero di essere giudicata da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. "La giuria mi terrorizza, quando sono davanti a loro comincio a vedere mostri. Sono traumatizzata, come quando a scuola mi interrogavano", aveva raccontato in un filmato. E, sempre nelle scorse settimane, si era detta "inca**ata nera" nei loro confronti, tanto che gli avrebbe messo addirittura "due dita negli occhi".

Questa sera, invece, nessuno ha avuto una parola negativa nei suoi confronti. Marcella Bella era partita quasi rassegnata dicendo: "Non so più cosa fare per farmi volere bene dalla giuria". "Sei bella, nel senso di aggettivo, ha fatto una cosa veramente bella", le ha detto Ivan Zazzaroni. Anche Fabio Canino è convinto che abbia trovato la sua strada: "Fare uno po' di show ti aiuta a riprendere fiato e a rimetterti in riga". Anche la più severa Carolyn Smith è d'accordo: "Eri molto solare, hai fatto un ottimo lavoro, brava". Persino Selvaggia Lucarelli le ha fatto i complimenti, anche se il voto finale è stato 5: "È evidente che il ballo non sia per te, ma ho visto che ti sei buttata, anche con cose coraggiose. Ho avuto paura che ti facessi male, soprattutto a gambe aperte e e a testa all'ingiù".

Marcella Bella è anche una delle poche concorrenti a esporsi sugli altri concorrenti in gara, come Barbara D'Urso. Matano ha voluto indagare il loro rapporto e la ballerina ha risposto: "Dico delle cose spontaneamente, non voglio parlare male di qualcuno. Mi piace fare le imitazioni e mi sono divertita a fare anche la sua. Credo che anche lei si sia divertita. Le prime settimane anche lei era terrorizzata dalla giuria anche lei ma non lo diceva. Le voglio bene, ci conosciamo da una vita". Nelle scorsa settimane le aveva lanciato qualche frecciatina: "Mi danno dell'ubriaca, della smutandata. Anche Barbara ha fatto quelle cose che ho fatto anch'io, si vedevano le mutande bianche, ma non le hanno detto tutte queste cattiverie".

continua su: https://www.fanpage.it/spettacolo/programmi-tv/marcella-bella-critica-barbara-durso-quando-ballava-si-vedevano-le-mutande-bianche-poi-la-smutandata-sarei-io/

https://www.fanpage.it/