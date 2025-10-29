Marcella Bella contro la giuria di Ballando: “Sono inca**ata nera, gli metterei due dita negli occhi”

Marcella Bella è furiosa. La concorrente di Ballando con le stelle è convinta che la giuria si stia accanendo nei suoi confronti: “La prossima volta cosa mi faranno? Mi taglieranno la testa o mi sputeranno”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcella Bella a Ballando con le stelle è furiosa. La concorrente è convinta che sia in atto un accanimento nei suoi confronti da parte della giuria. Nel corso della nuova puntata di Ballando segreto ha espresso la sua amarezza a Milly Carlucci e ha avuto parole poco lusinghiere per diversi giurati, da Guillermo Mariotto a Carolyn Smith passando per Rossella Erra: "Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave". La conduttrice si è detta d'accordo con lei.

"Mi sento mortificata": ha confidato Marcella Bella. La concorrente ritiene che la giuria debba limitarsi a esprimere il proprio parere sulla performance attraverso i voti, ma senza "mortificarla". E ha tirato in ballo anche Carolyn Smith, dicendo di trovare assurdo che abbia dato 2 a lei e poi 6 alla Signora Coriandoli. La cantante si è detta fermamente convinta che ci sia qualcosa sotto: "C'è qualcosa che non va, gli starò sulle pal*e, gli starò antipatica. Hanno deciso di distruggermi, ma io ho le spalle larghe".

Marcella Bella svela chi pensa che stia tramando alle sue spalle. Quando Milly Carlucci le ha chiesto chi pensa che stia fomentando questo presunto accanimento, la cantante non ha avuto dubbi: "La cattiva è sempre lei", pur non facendo il nome, il riferimento a Selvaggia Lucarelli era evidente. E ha aggiunto: "Mariotto è sotto ai suoi piedi, fa solo quello che dice lei". Poi ha criticato aspramente anche Carolyn Smith: "È arcigna con me". E ha continuato nel suo sfogo:

La prossima volta cosa mi faranno? Mi taglieranno la testa? Mi sputeranno? Mi lanceranno le monetine? Sono inca**ata nera. Gli metterei due dita negli occhi a questi.

E non ha un'impressione migliore di Rossella Erra, anzi l'ha invitata a non urlare perché "non la sopporto più". L'unica persona su cui non ha nulla da dire è Alberto Matano.