Marcella Bella massacrata dai giudici di Ballando: “Era inguardabile, non lo meritavi nemmeno tu”

Marcella Bella è tra le prime a esibirsi nella puntata di Ballando con le Stelle del 25 ottobre e la sua prova, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, non convince la giuria. Anzi, il pare dei giurati è stato a dir poco impietoso davanti allo slow fox portato in pista sulle note di Pelle diamante, la canzone portata a Sanremo 2025.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Terminata l'esibizione, la prima a esprimersi è stata Selvaggia Lucarelli: "Era veramente inguardabile, onestamente. Non te lo meritavi nemmeno tu, prima si diceva di poter sbagliare in modo naturale, ma qui si sbaglia in modo costruito. Sbagliavi anche il playback della tua canzone, ti dico solo questo".

Alberto Matano attacca i giudici

Della stessa opinione è Ivan Zazzaroni, che ha contestato in toto la scelta, soprattutto lo stile che non sarebbe stato rispettato: "lo spettacolo era bello, ma non per il ballo, che era assente". Parole, quelle del giornalista, davanti alle quali Alberto Matano si è detto irritato: "Mi stavo addormentando. Che noia, a volte ho impressione di essere davanti alla commissione da esame di maturità. Una volta c'è show e non c'è ballo, l'altra il contrario. Io voglio elogiare lo spirito di una signora della canzone che è qui a fare uno spettacolo".

Anche Fabio Canino si è detto della stessa opinione dei colleghi e Marcella Bella ha reagito così al tono del giurato: "Finalmente siete tornati la giuria della mia prima puntata. Non sono una ballerina ma mi sto sforzando di farlo". Canino ha risposto: "Se ti basta un applauso va bene, ma io credo che sia un problema ballare su una propria canzone, diventa un video. Non ho visto ballo".

Ha quindi chiuso Mariotto: "Plaudo la coscia, ma non c'eri, non so se fosse stanchezza". Davanti ai voti della giuria, bassissimi, addirittura un 1 di Lucarelli, la cantante ha commentato sarcastica: "Mi avete dato anche troppo. Io sono per le cose forti, le vie di mezzo non mi piacciono".