Marcella Bella: "A letto a mezzanotte durante la finale di Sanremo, sapevo che sarei arrivata ultima" Marcella Bella ospite di Mara Venier a Domenica In all'indomani della finale di Sanremo 2025 ha commentato la sua posizione in classifica. Arrivata ultima, sapeva che non sarebbe arrivata in alto con la sua canzone: "Sono andata a letto a mezzanotte, sapevo che sarei arrivata tra gli ultimi. Devo riprendermi il pubblico, conquistare i giovani".

A cura di Gaia Martino

Marcella Bella ospite di Domenica In Speciale Sanremo all'indomani della finale della kermesse, ha parlato con Mara Venier e i giornalisti dell'esito della sua esperienza all'Ariston. Arrivata ultima in classifica, ha scherzato: "Ci tenevo così tanto ad arrivare ultima, ci sono riuscita. Ma porta bene. Sono felice perché erano tanti anni che non venivo su questo palcoscenico".

Le parole di Marcella Bella

"Sono andata a letto a mezzanotte, sapevo che sarei arrivata tra gli ultimi. Me ne ero accorta la serata prima, nella serata cover, avevo cantato con tanta anima. E questa cosa non è arrivata. Ho pensato che forse dovevo ancora riprendermi il mio pubblico. 18 anni di assenza sono tanti. Devo riconquistare i giovani, quelli della mia età non hanno voglia di votare. Sapevo che sarebbe stata dura, ma io e la mia canzone siamo dappertutto". Con queste parole Marcella Bella ha risposto alla domanda del giornalista Davide Maggio riguardo la sua scelta di andare a dormire dopo l'esibizione alla finale di Sanremo. Sulla canzone Pelle diamante, ha aggiunto: "La canzone è l'innovazione di Marcella. Sarebbe stato facile cantare una canzone melodica". La cantante ha continuato:

Io credo di essere la più sincera del mondo dello spettacolo. Le frecciatine più brutte sono arrivate all'annuncio dei Big. Dicevano che ero raccomandata, è stato meschino dire questa cosa a me che ho sempre cantato belle canzoni. Se non sono tornata prima è perché ho avuto un impedimento.

Sulla presenza di Gianni Bella alla serata cover: "Non smetterò mai di ringraziarlo"

Gianni Bella era tra i presenti all'Ariston durante la quarta serata del Festival dedicata alle cover. Con L'emozione non ha voce, la cantante ha omaggiato il fratello colpito da un ictus nel 2010. "Grazie Gianni di essere qua, è una grande emozione" ha dichiarato dopo averlo abbracciato. A Domenica In ha aggiunto: "Non smetterò mai di ringraziare mio fratello".