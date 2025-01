video suggerito

Maratona Harry Potter 2025, da giovedì 16 gennaio su Italia 1 torna la magia Italia1 annuncia la classica maratona televisiva dedicata a tutti i film di Harry Potter, a partire dal 16 gennaio con "Harry Potter e la Pietra Filosofale" e concludendo il 6 marzo con "Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2".

La maratona televisiva di Harry Potter su Italia1 è pronta a incantare nuovamente il pubblico a partire dal 16 gennaio. Ecco tutte le date e i dettagli della programmazione dei film della saga del maghetto più amato di sempre, da "Harry Potter e la Pietra Filosofale" a "Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2". Un evento imperdibile per gli appassionati del mondo magico di Hogwarts.

La programmazione completa

La programmazione completa comincia il 16 gennaio. È un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nuovamente nelle atmosfere incantate create da J.K. Rowling e portate sul grande schermo da registi come Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

Harry Potter e la Pietra Filosofale: 16 gennaio 2025. È il film che ha dato il via a tutto, introducendo i protagonisti Harry, Hermione e Ron, e l’incredibile mondo di Hogwarts.

16 gennaio 2025. È il film che ha dato il via a tutto, introducendo i protagonisti Harry, Hermione e Ron, e l’incredibile mondo di Hogwarts. Harry Potter e la Camera dei Segreti : 23 gennaio 2025. In questo film, il trio affronterà i misteri legati alla leggendaria camera nascosta.

: 23 gennaio 2025. In questo film, il trio affronterà i misteri legati alla leggendaria camera nascosta. Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban : 30 gennaio 2025. Considerato da molti, uno dei migliori capitoli. È diretto da Alfonso Cuarón .

: 30 gennaio 2025. Considerato da molti, uno dei migliori capitoli. È diretto da . Harry Potter e il Calice di Fuoco : 6 febbraio 2025. È questo il film con il Torneo Tremaghi, la partecipazione di Robert Pattinson e l'oscura rinascita di Voldemort.

: 6 febbraio 2025. È questo il film con il Torneo Tremaghi, la partecipazione di Robert Pattinson e l'oscura rinascita di Voldemort. Harry Potter e l’Ordine della Fenice : 13 febbraio 2025. Comincia l'era diretta da David Yates.

: 13 febbraio 2025. Comincia l'era diretta da David Yates. Harry Potter e il Principe Mezzosangue : 20 febbraio 2025. Qui si esplora il passato di Voldemort e il legame sempre più stretto tra Harry e Silente.

: 20 febbraio 2025. Qui si esplora il passato di Voldemort e il legame sempre più stretto tra Harry e Silente. Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 : 27 febbraio 2025. L'epica conclusione della saga, dopo i drammatici fatti dell'ultimo capitolo, comincia con questa prima parte.

: 27 febbraio 2025. L'epica conclusione della saga, dopo i drammatici fatti dell'ultimo capitolo, comincia con questa prima parte. Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2: 6 marzo 2025: La battaglia finale per Hogwarts con l'epico scontro tra Harry e Voldemort.

Questa maratona rappresenta un'occasione unica per chi desidera rivivere le emozioni che solo la saga di Harry Potter sa trasmettere, o per chi si avvicina per la prima volta a questo universo incantato. Italia1 ha confermato solo i film di Harry Potter mentre non è noto se saranno messi in onda anche quelli che fanno parte dell'universo prequel di Animali Fantastici.