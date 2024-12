video suggerito

Cambia la programmazione del Grande Fratello, torna il doppio appuntamento: quando andranno in onda le nuove puntate Cambia la programmazione del Grande Fratello. Le nuove puntate del reality condotto da Alfonso Signorini andranno in onda dopo le feste con un doppio appuntamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La programmazione del Grande Fratello cambia per l'ennesima volta. Da gennaio 2025 torna il doppio appuntamento. Il reality condotto da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio perché lunedì 6 gennaio è prevista la finale di Supercoppa Italiana. Poi, riconquisterà il doppio appuntamento. Il programma terrà compagnia agli spettatori il lunedì e il giovedì. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:30 su Canale5.

Grande Fratello, quando tornerà in onda: le nuove puntate dopo le feste

Il Grande Fratello non andrà in onda lunedì 6 gennaio. Non solo perché ricorre l'Epifania, ma anche perché Canale5 lascerà spazio alla finale di Supercoppa italiana. L'evento sportivo andrà in onda alle ore 20:00. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in TV martedì 7 gennaio. Una nuova puntata è prevista per giovedì 9 gennaio. A partire dalla settimana successiva, il programma di Canale5 manterrà il doppio appuntamento ma il lunedì e il giovedì. Vediamo, dunque, quali sono i prossimi appuntamenti salvo imprevisti.

La programmazione del Grande Fratello: il doppio appuntamento settimanale con il reality

Ecco i prossimi appuntamenti con il Grande Fratello. Il programma condotto da Alfonso Signorini, dopo una puntata eccezionalmente in onda di martedì, riconquisterà il doppio appuntamento. Il reality andrà in onda alle 21:30 su Canale5 sia il lunedì che il giovedì.

martedì 7 gennaio in onda la ventunesima puntata;

giovedì 9 gennaio in onda la ventiduesima puntata;

lunedì 13 gennaio in onda la ventitreesima puntata;

giovedì 16 gennaio in onda la ventiquattresima puntata.

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, questa è la programmazione delle prossime puntate del Grande Fratello, al netto di ripensamenti e imprevisti.