Ascolti tv giovedì 16 gennaio, chi ha vinto tra il Grande Fratello e Un Passo dal Cielo 8 Gli ascolti tv di giovedì 16 gennaio, tutti i dati Auditel. Il Grande Fratello su Canale 5 è stato visto da 1.944.000 spettatori con uno share del 14.8%, mentre i nuovi episodi di Un Passo dal Cielo 8 con Giusy Buscemi hanno raggiunto 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo di ieri, giovedì 16 gennaio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Un Passo dal Cielo 8 con Giusy Buscemi. Su Canale 5, invece, una nuova puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra il Grande Fratello e Un Passo dal Cielo 8

Nella serata di giovedì 16 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, non ha visto l'eliminazione di nessun concorrente, ma nove sono finiti in nomination. Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso i preferiti dal pubblico. Durante la serata, Helena Prestes è tornata in Casa per un confronto con Jessica Morlacchi e con lo stesso Spolverato, attaccandolo. La puntata è stata vista da 1.944.000 spettatori con uno share del 14.8% Su Rai1 spazio alla seconda puntata dell'ottava stagione di Un Passo dal cielo, con Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi. Nella trama, l'omicidio di una giovane veterinaria. Sospettato l'uomo che aveva accusato di stalking, ma la misteriosa morte sembra nascondere un'altra verità. Manuela si impegnerà per aiutare Nathan a recuperare le parti mancanti del suo passato. I due episodi sono stati visti da 4.101.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Rookie ha intrattenuto 575.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha incollato davanti al video 1.197.000 spettatori (7.2% share). Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 1.020.000 spettatori e il 6.1% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1.094.000 spettatori (7.4% share). Su La7 PiazzaPulita ha raggiunto 826.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Armageddon: Giudizio finale ha ottenuto 377.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove la seconda puntata del game di Amadeus Chissà chi è Speciale ha radunato 427.000 spettatori (2.4%).